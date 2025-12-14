‘Her şeye göz yumuldu’

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Ülkede gündemi uzun süredir meşgul eden yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, vatandaşlar arasında büyük tepki ve endişe yaratıyor. Vatandaşlar, kamu yönetimi ve siyasetçilerdeki sorumsuzluk ve denetimsizlik nedeniyle bu tür olayların yaşandığını belirtiyor.

Vatandaşlar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele edilmediğini ve göz yumulduğunu söylerken, denetim olmadığı sürece sorunların devam edeceğine dikkat çekti.

Ne dediler..?

Kasım Karadaş

“Yolsuzluk ve rüşvet olaylarını duyunca rahatsız oluyor ve üzülüyoruz. Bu ülkede bu tür olayların yaşanmaması gerekiyor. Kamu yönetiminin bu hale gelmesinin nedeni, ülkeyi yönetenlerin sorumsuzluklarıdır. Koltuğa oturanlar, yönettiği dairenin işlerini takip etmiyor; sadece koltuklarını düşünüyorlar. Hal böyle olunca bu olaylar yaşanıyor.”

Kamil Birkaya

“Ülke siyaseti ve kamu yönetiminin bu hale gelmesinin nedeni, başını alıp giden iltimas ve adamına göre muameledir. Halk da bu kadar zamandır bu duruma itiraz etmedi ve kaderine razı geliyor.”

Aydın Akaylı

“Bu olaylar küçük adamıza yakışmıyor. Duyduğumuzda şok oluyoruz. Yüksek mevkideki kişilerin bu tür olayları yapmasını kınıyoruz. Her şeyi başıboş bıraktıkları ve ülkede tam idare etmedikleri için bunlar yaşanıyor. Nihayet böyle gitmeyecek ve düzelecektir diye umut ediyoruz.”

Yusuf İzzet

“Son zamanlarda ülke gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden yolsuzluk ve rüşvet olayları oldukça önemli bir konudur. Herkesi endişelendiren ve gittikçe kötüye giden bir konudur. 91 yaşındayım, umurumda değil ama çocuklarımız ve torunlarımız için endişel yaşıyoruz. Ben eski TMT’cilerdenim ve bu günleri görmek için değil, adil ve düzgün bir ülke görmek için mücadele ettim.”

Aysan Özakıncı

“Ülke gündemindeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kötü bir durumdur. Eğer böyle bir şey yapılmışsa herkes yaptığıyla utanmalıdır. Bu tür haberleri duyduğumda üzülüyor ve utanç duyuyorum. Umarım artık son bulur.”

Emine Kedi

“Yolsuzluk ve rüşvet olayları, ülkenin kokuşmuşluğunun başını aldığını gösteriyor. Bu tür haberleri duyduğumuzda üzülüyoruz çünkü halkın vergilerini harcıyorlar. Ülkenin bu hale gelmesindeki neden kontrolsüzlüktür. Böyle giderse çok daha kötüye gideceğiz.”

Salih Özdemir

“Ülke gündemindeki yolsuzluk ve rüşvet olaylarına şaşırmıyoruz. Bu hükümete artık güven kalmadı ve gitmesi lazım. Ülkenin bu hale gelmesinin nedeni, şu anki yönetimin kontrolsüzlüğü ve ‘biz istediğimizi yaparız’ mantığı ile hareket etmeleridir.”

Ali Gürtop

“Siyasetin bu halinden hepimiz şikayetçiyiz. Bu tür olayları duyduğumuzda tüylerimiz ürperiyor. Ülkenin bu hale gelmesinin nedeni, baştakilerin sorumsuzlukları ve denetimsizliktir.”

Cemal Baynuroğlu

“Ülkede her yerde rüşvet ve yolsuzluk haberleri çıkıyor ve bunların bir an önce açığa çıkarılarak temizlenmesi gerekiyor. Ülkenin bu hale gelmesinin nedeni idaresizliktir. Beklentimiz düzelme yönündedir çünkü küçük bir ülkeyiz ve bu sorun kolayca son bulabilir.”

Mustafa Sert

“Ülke gündemini meşgul eden yolsuzluk ve rüşvet olayları üzücü ve bu ülkeye yakışmayan olaylardır. Haberleri izlerken yanımızda çocuklarımız da oluyor ve çocuklar bir şey sorduğunda cevap veremiyoruz. Ülkedeki kamu yönetiminin ve siyasetin bu hale gelmesinin nedeni, yöneticilerin sorumsuzluğudur. Hemen yanımızda Rum yönetimi var ve onlar çok daha iyi durumda, ama bizdekilerin kafaları sadece üç kağıtçılığa çalışıyor. Ben çocuklarıma ne bırakacağım, nasıl bırakacağım korkusu ve endişesi yaşıyorum.”

İbrahim Ağurel

“Ülkemizde yolsuzluk, hukuksuzluk, insan kayırma ve torpil Kıbrıs insanına ve halkına hiç yakışmıyor. Yetkili kişi bunu kullanıyorsa yanlış yapıyordur. Vatandaş da işini torpilsiz yapamadığından rüşvete ve rüşvet vermeye yöneliyor.”

Ahmet Meyveağacı

“1971 doğumluyum. 20 yaşında Amerika’ya gittim. 34 yıl sonra geri döndüm. Küçük oğlumu okula yazdırmak istiyorum, hem de burs kullanmadan doğru dürüst yazdıralım dedik. Üst düzey bir yetkiliye telefon ettim; oğlumu okula yazdıracaklar. Kıbrıs’ta işlerimiz Nasreddin Hoca fıkrasına döndü. Birini biliyorsan işin döner, birini bilmiyorsan işin dönmez.”

Ayşe Avcisoy

“Rüşvet alan da veren de suçludur. Veren de alan da cezalandırılmalıdır. Rüşvet veren işi yaptırsın diye verir, rüşveti alan da işi kolaylaştırmak için alır.”

Halit Polat

“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İnsanlar kolay para kazanmak için rüşvete yöneldi. Rüşvet vermek ya da almak işleri daha kolay hâle getiriyor. Ülkemizde muhakkak rüşvet alan da, veren de var. Herkes rüşvet alıp vermeye alıştığı için kimse işlerin önüne geçemez. Alışmış kudurmuştan beterdir.”

Hüseyin Kıral

“Ülkemizde rüşvet ve yolsuzluk aldı başını gidiyor. Nerede para varsa, orada rüşvet var. Nakit alım-satımı kaldıracaksın; kredi kartıyla alışveriş olması lazım. Kartla çekim yapacaksın. Çünkü nakit olan yerde rüşvet dönüyor. ‘Alayım, sonra yerine koyarım’ der ve sonra da yerine koyamaz. Sonra açığı kapatmak için rüşvet almaya başlar.”

Mustafa Akın

“Maalesef rüşvetle ilgili olayları üzülerek izliyoruz. Sistemimiz tam oturmadığı ve işlemediği için insanlar işlerini halletmek için rüşvet veriyor. Umarım düzelme, aşağıdan yukarıya doğru olur. Bizler de bu rüşvet işlerine tenezzül etmezsek işler düzelir.”

Zalihe Sağdan

“Rüşvet alan da veren de utanmıyor. Bu yüzden herkes rüşvete alıştı. Bu nedenle alan da veren de cezalandırılmalıdır.”