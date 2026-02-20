550 sürücü rapor edildi

Lefkoşa ve İskele’de 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde 11 kişi tutuklandı. Toplam 2 bin 565 araç kontrol edilirken, 550 sürücüye çeşitli trafik suçlarından ceza yazıldı. Denetimlerde 57 araç trafikten men edildi,

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’daki denetimlerde eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Yapılan kontrollerde ülkede izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 10 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 1642 sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucu 135 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan, 23 sürücü seyrüsefer ruhsatsız, 11 sürücü muayenesiz, 10 sürücü emniyet kemeri takmadan, 2 sürücü alkollü içki tesiri altında, 2 sürücü sigortasız ve 1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edildi. Ayrıca 9 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 1 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan ve 138 sürücü diğer trafik suçlarından ceza aldı. Başkentte toplam 332 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 27 araç trafikten men edildi.

30 araç trafikten men edildi

İskele’de yapılan denetimlerde ise eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren bir kişi tutuklandı. İskele’de toplam 923 sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucu 110 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan, 15 sürücü seyrüsefer ruhsatsız, 8 sürücü sigortasız, 7 sürücü muayenesiz, bir sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan ve 77 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi. İlçede toplam 218 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç trafikten men edildi.