Tümü kayıt dışı

Lefkoşa, Gönyeli ve Demirhan’da gerçekleştirilen denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 12 yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. İkisi Pakistan, ikisi Nijerya ve 8’i Bangladeş uyruklu 12 zanlı hakkında bir gün ek süre alındı.

Lefkoşa’da yakalanan 8 zanlıyla ilgili olguları adli şubede görevli polis memuru aktardı. Polis, 18 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00 raddelerinde İstanbul Caddesi üzerinde Cürümler Önleme Şubesi tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde tespit edilen 4 kişinin muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis, A.B.S.’nin 31 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 172 gün, K.K.O.M.’nin 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren bin 907 gün, E.B.’nin 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 81 gün, G.M.’nin 2 Nisan 2023 tarihinden itibaren bin 53 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, aynı tarihte Cemal Gürsel Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde ise M.K.I.’nin 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 187 gün, A.A.S.’nin 30 Aralık 2023 tarihinden itibaren 782 gün, M.R.H.’nin 9 Eylül 2023 tarihinden itibaren 893 gün, M.A.H.’nin 21 Ekim 2025 tarihinden itibaren 110 gün izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiği kaydetti. Polis, zanlıların ülkede bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını ve ihraç işlemlerinin başlatılacağını bildirdi.

Gönyeli’de de 2 kişi yakalandı

Gönyeli’de yakalanan 2 zanlıyla ilgili de olgular aktarıldı. Polis, 18 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Atatürk Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde P.A.A.’nın 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 446 gün, J.O.O.’nun 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1176 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, Demirhan’da tespit edilen M.A.’nın 4 Nisan 2025 tarihinden itibaren 106 gün, M.K.’nin ise 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren 117 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların ülkede bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını ve ihraç işlemlerinin başlatılacağını bildirdi.

Mahkeme; zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026, 10:06