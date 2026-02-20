Durumları kritik

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan anayolu üzerinde, dün sabah saatlerinde, salon araç ile yakıt tankerinin yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, salon aracın sürücüsü 40 yaşındaki Mustafa Suat Güzelgöz ile oğulları 12 yaşındaki Osman Tarık Güzelgöz ve 9 yaşındaki Halit Kaan Güzelgöz ağır yaralandı. Yaralıların durumunun kritik olduğu açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; sürücü Mustafa Suat Güzelgöz, yönetimindeki VC 272 plakalı araçla İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Bu sırada karşı istikametten gelen Erdoğan Özkurtaran (E-43) yönetimindeki TLL 239 plakalı yakıt tankeri, kendi şeridine geçen araca çarpmamak için sağ şeride geçti. Tanker, o esnada yeniden kendi şeridine geçmek isteyen Mustafa Suat Güzelgöz yönetimindeki VC 272 plakalı otomobille yolun ortasında yüz yüze çarpıştı.

Kazada yaralanan VC 272 plakalı araç sürücüsü Mustafa Suat Güzelgöz ve araçta yolcu olarak bulunan Osman Tarık Güzelgöz ile Halit Kaan Güzelgöz Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba Lefkoşa’ya nakledildi

Yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Suat Güzelgöz, beyin kanaması teşhisiyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Osman Tarık Güzelgöz, çoklu iç kanaması nedeniyle ameliyata alındı. Halit Kaan Güzelgöz’ün de karaciğerinde kanama olduğu bildirildi. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis, yakıt tankerinin sürücüsü Erdoğan Özkurtaran’ı tutukladı. Soruşturmanın sürdüğü açıklandı.