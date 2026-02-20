İkisi de cezaevinde

Lefkoşa’da çalıştıkları kafeden 200 dolar çalan kasiyer ile garson şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. İfadelerinde suçlarını kabul eden ve parayı harcadıklarını söyleyen zanlılar F.B. ve O.B. tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kafede kasiyer olarak çalışan O.B. ile aynı iş yerinde garson olarak çalışan F.B.’nin, 15 Şubat 2026 tarihinde bir müşteriden tahsil ettikleri 300 ABD Doları nakit paranın 200 dolarını işletmenin kasasına koymayarak tasarruflarına geçirip sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, olayın 18 Şubat 2026 tarihinde iş yeri yetkilileri tarafından bildirildiğini, zanlıların aynı gün tutuklandığını kaydetti. Soruşturma kapsamında olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin tespit edilerek emare alındığını belirten polis, her iki zanlının da suçlarını itiraf edici nitelikte gönüllü ifade verdiklerini ve söz konusu parayı harcadıklarını beyan ettiklerini açıkladı.

Polis memuru; soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede çalışma izinli olarak bulunduklarını ancak izinlerinin iptal edileceğini belirterek, davalarında hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların 2 ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

