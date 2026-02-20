‘Bundan vazgeçin’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) “önce karşı çık, sonra sahiplen” siyasetini terk etmeye ve ülke adına önemli projelerin önünü kapatmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Başbakan Üstel, yazılı açıklamasında, "Bu bir muhalefet anlayışı değil, siyasi samimiyetsizliktir." ifadelerini kullandı.

Geçmişte birçok proje ve düzenlemede benzer tavırların sergilendiğini savunan Üstel, Türkiye’den Su Projesi, yerel yönetimler reformu, yeni Ercan Havalimanı ve pandemi hastanesi gibi yatırımları örnek gösterdi.

Üstel, CTP’nin geçmişte KKTC’nin kuruluşuna ve anayasa referandumuna karşı çıktığını, bugün ise devletin sağladığı imkanlardan yararlandığını belirtti.

Üniversitelerin kuruluş sürecinde ve tıp fakültelerinin açılmasında da karşı duruş sergilendiğini belirten Üstel, yükseköğretimin bugün ekonominin lokomotiflerinden biri haline geldiğini kaydetti.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri’ne de imzalanmadan önce karşı çıkıldığını kaydeden Üstel, yollar, kavşaklar, kamu binaları, okullar, hastaneler ve su projeleri gibi yatırımların bu protokoller sayesinde hayata geçirildiğini ifade etti. Türkiye’den Su Projesi’ne de ideolojik gerekçelerle karşı çıkıldığını belirten Üstel, bugün gelinen noktada aynı projelerin sahiplenilmeye çalışıldığını savundu.

Yerel Yönetimler Reformu, yeni Ercan Havalimanı terminali ve pandemi hastanesi projelerinde de benzer bir tutum izlendiğini kaydeden Üstel, devletin kurumsal yapıları kapsamında inşa edilen meclis binası, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve diğer projelere yönelik itirazları da hatırlattı.

Sözler uçar, eserler kalır

“Bilişim Adası Kıbrıs” hedefi doğrultusunda fiber optik altyapı adımının atıldığını belirten Üstel, KKTC’nin fiber optik altyapıya kavuşmasının, evrensel teknolojiye entegre olmasının ve geleceğe hazırlanmasının siyaset üstü bir mesele olduğunu ifade etti. CTP’nin bu projede de süreci sabote ettiğini savunan Üstel, muhalefeti refleks olarak her yatırıma karşı durmak yerine yapıcı tutum sergilemeye davet etti.

Üstel, ülkede hayata geçirilen büyük projelerin UBP’li hükümetler döneminde gerçekleştirildiğini savunarak, “Sözler uçar, eserler kalır” ifadelerini kullandı.

