Rakamlar uyumlu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yargılanan Bülent Çolak 3 yıl hapse mahkum edildi. Birinci vukuatta zanlının patronuna ait 2 televizyonu çaldığı belirtildi. İkinci vukuatta sanığın evine elektrik iş yapmaya gittiği şahsın parasını çaldığı belirtildi. Üçüncü vukuatta da sanığın bir evinden ziynet eşyası çaldığı kaydedildi. Sanığın tüm şikâyetçileri tazmin ettiği, bu hususun aleyhinde hafifletici etken olarak değerlendirildiği bildirildi.

Mahkeme; sanığın 22 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Lefkoşa’da yanında dülger olarak çalıştığı D.Ş.’ye ait toplam 8 bin 200 TL değerindeki iki televizyonu sirkat ettiğini tespit etti. Kararı okuyan yargıç, olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan soruşturmada çalınan televizyonlardan birinin sanığın tasarrufunda bulunduğunu söyledi. Yargıç, sanıktan izahat istendiğinde “Şeytana uydum, çaldım” dediğini aktardı.

Başka suçlar da işledi

Yargıç, sanığın 2025 yılı içerisinde iki ayrı seferde işlediği mülke tecavüz ve ikametgâhtan sirkat suçlarından aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini de belirtti. Yargıç, müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü vurguladı. Müstahdem tarafından işlenen sirkat suçlarının işveren ile çalışan arasında tesis edilmesi gereken güven ilişkisini zedelediğini kaydeden yargıç, çalışma hayatını olumsuz etkilediğini ve bu tür suçların yaygınlaşmasının önüne geçilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti. İşverenin güvenini suiistimal eden bu tür eylemlerin hoş görüyle karşılanamayacağını belirten yargıç, güvenin kötüye kullanıldığı suçlarda caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Müştekileri tazmin etti

Sanığın müştekileri tazmin ettiğini, şikayetlerin geri çekildiğini belirten yargıç, bu hususu lehine hafifletici faktör olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Yargıç, ayrıca sanığın sabıkasız oluşunu, 38 yaşında ve üç çocuk babası olmasını, işlediği suçlardan dolayı pişmanlık göstermesini, avukatı aracılığıyla mahkemeden özür dilemesini, polise ifade vererek yardımcı olmasını ve mahkeme huzurunda suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını da lehine dikkate aldı.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları birlikte değerlendiren Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Çolak’ı 3 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

