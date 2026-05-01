646 sürücü rapor edildi

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimler sonucunda 646 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 28 araç trafikten men edildi.

Asayiş ve trafik denetimleri kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları, pansiyonlar, oteller, bahis ofisleri, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar ve trafikte seyir halinde bulunan araç sürücüleri kontrol edildi.

Asayiş denetimleri kapsamında, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde ülke genelinde yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 7 kişi ile birlikte, kullanımındaki araçta yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet tütün kağıdı bulunan bir kişi tutuklandı.

Ayrıca yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir bar işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde ise toplam 2 bin 580 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 646 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 28 araç trafikten men edildi.

Üç ilçede tespit edilen suçlar

Süratli araç kullanmak: 280

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 56

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 38

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 35

Aracın ışık kurallarına uymamak: 24

Sigortasız araç kullanmak: 17

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 9

Muayenesiz araç kullanmak: 7

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 6

Sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak: 2

Diğer trafik suçları: 171.