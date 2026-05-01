İlk vukuatı değil

Suna ERDEN

Lefkoşa’da aracına binen 20 yaşındaki öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen 68 yaşındaki N.İ. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tacize uğrayınca araçtan atlayarak yaralanan genç kızın şikayeti üzerine tutuklanan zanlının 2022 yılında da benzer suçtan sabıkası olduğu açıklandı. Zanlı 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; olayın 28 Nisan 2026 tarihinde saat 21.50 sıralarında Lefkoşa’da Nalbantoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini anlattı. Polis, zanlının yol kenarında otostop çeken 20 yaşındaki E.A.’yı Mitsubishi L200 marka aracına aldığını, bir süre aracı sürdükten sonra genç kadının kalçalarını elleyerek cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, olayın devamında E.A.’nın zanlıdan aracı durdurmasını talep ettiğini ancak zanlının aracı sürmeye devam ettiğini ifade etti. Polis, bunun üzerine E.A.’nın hareket halindeki araçtan atladığını, düşmesi sonucu başını kaldırım taşına çarparak yaralandığını kaydetti.

Yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan E.A.’nın tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirten polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 2022 yılında benzer suçtan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.