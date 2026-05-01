Polise ihbar doğru çıktı

Suna ERDEN

Dubai’den ithal ettiği toplam değeri 209 bin 200 ABD Doları olan 211 adet iPhone ve Samsung marka cep telefonunu gümrüğe beyan etmeden ülkeye sokan, ayrıca resmi kurumlara sahte fatura ibraz etmekle suçlanan Ç.K. (E-46) polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polisin, konuyla ilgili ihbar üzerine harekete geçtiği bildirildi.

Ercan Havalimanı’ndan 27 Nisan’da telefonları ithal eden ancak 29 Nisan’da tutuklanan zanlı “Gümrüksüz mal tasarrufu, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında bir gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 27Nisan’da Ercan Havalimanı’nda, adına kayıtlı şirket üzerinden Dubai’den ithal ettiği toplam değeri 209 bin 200 ABD Doları olan 211 adet iPhone ve Samsung marka cep telefonunu ülkeye girişte gümrüğe beyan etmeyerek gümrüksüz mal tasarrufu suçunu işlediğini belirtti. Polis, konunun 29 Nisan’da polise bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti.

Polis, yapılan incelemelerde zanlının ithalat işlemlerini yasal zemine oturtmak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile gümrük komisyoncusuna ibraz ettiği faturaların da gerçeği yansıtmadığını, belgeler arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğunu kaydetti. Polis, ayrıca BTHK’dan alınan ön izin listesinde yer alan ürün adetleri ve modeller ile ithal edilen cihazların uyuşmadığının belirlendiğini aktardı. Alınması gereken ifadeler bulunduğunu, ayrıca havalimanına ait güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü belirten polis, zanlı hakkında bir gün ek süre talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

Özersay açıklama talep etti

Bu arada Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ercan Gümrüğü’nde son model cep telefonlarının gizli bölmelerde kaçak getirildiği iddialarıyla ilgili Maliye Bakanlığı’nı açıklama yapmaya çağırdı. Özersay, yazılı açıklamasında, bazı firmaların cep telefonu ithalatında vergi ve gümrük yükümlülüklerini tam yerine getirirken, bazı firmaların ise beyan dışı ürün getirerek devleti zarara uğrattığı yönünde bilgiler aldıklarını belirtti. Ercan Havalimanı’nda bir firmaya ait paketlerin altındaki gizli bölmelerde yüzlerce son model akıllı telefon tespit edildiği ve yaklaşık 600 bin dolar tutarında ceza talep edildiği yönünde iddialar bulunduğuna değinen Özersay, olayın üzerinin "örtülmek istendiğinin" ileri sürüldüğünü kaydetti.

Haksız rekabet ortamı oluşuyor

Sektörde faaliyet gösteren firmaların şeffaflık talep ettiğini belirten Özersay, aksi halde haksız rekabet ortamı oluştuğunu ve kurallara uygun hareket eden işletmelerin zarar gördüğünü kaydetti. Özersay açıklamasında, Maliye Bakanlığı’na “Ercan Gümrüğü’nde böyle bir olay gerçekleşti mi? Yasaların gerektirdiği cezayı uyguladınız mı? Geriye dönük inceleme yapacak mısınız?” sorularını yöneltti. Geriye dönük denetim yapılması gerektiğini de belirten Özersay, ithalat süreçlerinde Gümrük ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) arasında daha etkin iş birliği kurulmasının faydalı olacağını söyledi. Vergisini ve gümrüğünü eksiksiz ödeyen firmaların, yakalanan şirketle ilgili geriye dönük inceleme talep ettiğini aktaran Özersay, Türkiye’den yapılan ithalatlarda kullanılan ID numaralı belgeler üzerinden, firmaların BTHK başvuruları ile gümrükten geçirilen ürün miktarlarının karşılaştırılabileceğini kaydetti. İddiaların doğru olması halinde devletin gelir kaybına uğrayacağını ve bunun kaçakçılık anlamına geleceğini belirten Özersay, Maliye Bakanlığı’nı kamuoyunu bilgilendirmeye davet etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026, 10:10