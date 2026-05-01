Kameralar incelenecek

Lefkoşa’da meydana gelen olayda Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında taşkınlık yapmaması için kendisine engel olmaya çalışan 3 kişiden birini yumruklayan, ikisini bıçakla hafif yaralayan Ö.O. (E-20) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 5 gün ek süre alındı. Duruşmada olayla ilgili kamera görüntülerinin inceleneceği belirtildi.

Polis, zanlının 26 Nisan 2026 tarihinde saat 22.10 raddelerinde Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitimine müteakip, kendisine taşkınlık yapmaması için engel olmaya çalışan İ.K.’nin yüzüne sağ eli ile bir kez yumruk vurmak suretiyle burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı henüz tespit edilemeyen bıçağı A.A.’nın sırtına bir kez sokmak suretiyle sırt kısmında bir santimlik delik açılmasına sebebiyet verip yaraladığını açıkladı. Polis, yine zanlının kendisine engel olmaya çalışan kız arkadaşı R.A.’nın sağ kolunda 2 santimlik yüzeysel kesik oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

İfadeler alınacak

Polis, olayın ardından tutuklanan zanlının aracında arama yapıldığını ancak bıçağın bulunmadığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde zanlıdan ve müştekiden olay yerinde tespit edilen kan örneklerinin analizi için DNA örneği alındığını, birçok ifade temin edildiğini ve kamera görüntüsü incelendiğini kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde darp edildiğini söylediğini ve bu hususun da araştırıldığını kaydetti. Polis, alınacak yeni ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ifade ederek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.