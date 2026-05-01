İlk defası değil

Suna ERDEN

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında bir kilo uyuşturucuyla yakalanan Litvanya vatandaşı İ.B. (E-38) mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün ek süre alındı.

Duruşmada zanlının 18 Nisan’dan tutuklandığı güne kadar 4 kilo uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getirdiği, Lefkoşa’da konumlara bıraktığı açıklandı. Zanlının kuzeye her gelişi için 500 Euro aldığı belirtildi. Zanlının uyuşturucu maddeleri telegram üzerinden irtibat kurduğu bir şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan temin ettiği kaydedildi.

Güney Kıbrıs’tan geldi

Mahkemede olguları aktaran polis, 29 Nisan 2026 tarihinde, Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye turist olarak geçen zanlının kullanımında bulunan araçta şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada şoför koltuğunun altında yaklaşık bir kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeyi telegram üzerinden tanımadığı bir şahsın aracılığıyla güneydeki bir konumdan KKTC'ye getirmek için aldığını, bu iş için 500 Euro alacağını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 18 Nisan’dan 29 Nisan’a kadar 4 kilo uyuşturucu maddeyi dört ayrı tarihte getirip Lefkoşa'da dört ayrı konuma bırakıp, toplam 2 bin Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.