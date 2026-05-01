Hayali gerçekleşmedi

Sahte Fransız pasaportuyla Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptıktan 5 gün sonra çıkış yaparken tespit edilen Cezayir vatandaşı B.M.(E-43) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlı mahkemedeki savunmasında esas amacının KKTC üzerinden Almanya’ya gitmek olduğunu söyledi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 19 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, görevli muhaceret memurlarına kendi adına düzenlenmiş sahte Fransız kimlik kartını ibraz ettiğini söyledi. Polis, zanlının ülkeye 30 günlük vize ile giriş yaptığını ifade etti.

Zanlının 23 Nisan 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği sırada yapılan kontroller sonucu ibraz etmiş olduğu Fransız kimliğinin sahte olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, adına düzenlenmiş orijinal Cezayir pasaportunun bulunarak emare olarak zapt edildiğini, ayrıca sahte olduğuna inanılan Fransız kimlik kartının da emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlının ifadesinde pasaportu 150 Euro'ya Cezayir’de yaptırdığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı, “Beş çocuğum var. Amacım Almanya’ya gitmekti, bu yüzden buraya geldim” dedi.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.