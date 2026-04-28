7 yıl süreyle gizlendi

Gönyeli’de bisiklet sürmek için çantasını yere bırakan şahsın cüzdanından 7 bin TL ile 10 Euro çalan İ.K. (E-68) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde suçunu kabul eden zanlının 2019 yılından beri ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkarken, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada olgular aktaran polis, zanlının 22 Nisan 2026 tarihinde saat 15.45 sıralarında Gönyeli’de bulunan Genç Park içerisinde bisiklete binmek amacıyla çantasını yere bırakan B.P.’ye ait cüzdandan 7 bin TL ve 10 Euro nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, olayın akabinde yapılan araştırmalar sonucu zanlının aynı gün Lefkoşa’daki ikametgahında tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru; zanlının ikametgahında yapılan aramada 5 bin 500 TL ve 10 Euro nakit paranın bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde hırsızlık suçunu işlerken görüldüğünü söyledi. Polis, ayrıca zanlının ifadesinde de yerdeki çantadan para çaldığını kabul ettiğini belirtti. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 16 Aralık 2019 tarihinden beri 2 bin 321 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydeden polis, aleyhine getirilen “sirkat” davasını kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 15 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

