Muhaceret işlemlerini yaptırmadan Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçen G.A. (K-40) KKTC’ye geri dönünce tutuklandı. Zanlı dün “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC topraklarından izinsiz ayrılma” suçlarından askeri mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 25 Nisan 2026 tarihinde saat 22.45 raddelerinde Metehan Sınır Kapısı Kontrol Noktası’nda zanlının kullanımında bulunan KY 958 plakalı Range Rover marka araç ile gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan, yetkili makamdan izinsiz şekilde KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını belirtti.

Polis, zanlının birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini ve izinsiz olarak KKTC topraklarından ayrıldığını söyledi.

Polis, zanlının 26 Nisan 2026 tarihinde saat 05.00’te Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada tespit edildiğini ve aynı gün ileri soruşturma kapsamında Gönyeli Polis Karakolu’na celp edildiğini kaydetti.

Yapılan soruşturma çerçevesinde zanlının suçunu kabul eder nitelikte gönüllü bir ifade verdiğini belirten polis, ancak dava tebliği sırasında suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek mahkemeden uygun bir teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Mahkemede söz alan zanlının avukatı ise müvekkilinin KKTC vatandaşı ve iş kadını olduğunu belirterek, tutuksuz yargılanması yönünde talepte bulundu.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

