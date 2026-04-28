O da kaçak

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir mağazadan 5 bin 250 TL değerindeki elektronik sigara cihazı çalan Filistin uyruklu S.S.S.A.A.(E-29) mahkemeye çıkarıldı. Kısa sürede yakalanan zanlının ülkede kaçak olduğu tespit edildi. Zanlı, yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağaza içerisinde meydana gelen olayda, zanlının müşteri olarak iş yerine girdiğini belirtti.

Polis, zanlının mağaza içerisinde satışa sunulan 5 bin 250 TL değerindeki elektronik sigara cihazını alıp ödeme yapmadan iş yeri dışına çıkarmak suretiyle çaldığını ifade etti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 26 Nisan tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada söz konusu elektronik sigara cihazının bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis memuru; yürütülen muhaceret kontrolünde zanlının 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ülkede izinsiz şekilde bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; mevcut bulgular ışığında zanlının 15 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

