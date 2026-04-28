Belgeler incelenecek

Sahte Fransız pasaportuyla Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptıktan 5 gün sonra çıkış yaparken tespit edilen Cezayir vatandaşı B.M.(E-43) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 19 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, görevli muhaceret memurlarına kendi adına düzenlenmiş sahte Fransız kimlik kartını ibraz ettiğini söyledi. Polis, zanlının ülkeye 30 günlük vize ile giriş yaptığını ifade etti.

Zanlının 23 Nisan 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği sırada yapılan kontroller sonucu ibraz etmiş olduğu Fransız kimliğinin sahte olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, adına düzenlenmiş orijinal Cezayir pasaportunun bulunarak emare olarak zapt edildiğini, ayrıca sahte olduğuna inanılan Fransız kimlik kartının da emare alındığını mahkemeye aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen sahte belgenin kriminal incelemeye gönderileceğini ve alınacak ifadeler ile yapılacak araştırmalar bulunduğunu belirten polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; sunulan olgular ışığında zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

