Öfkesine yenildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında taşkınlık yapmaması için kendisine engel olmaya çalışan 3 kişiden birini yumruklayan, ikisini bıçakla hafif yaralayan Ö.O.(E-20) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı. Duruşmada söz hakkı alan zanlı, “Aradığınız o kişi ben değilim” demekle yetinirken, soruşturmayı yapan polis, olguları aktardı.

Polis, zanlının 26 Nisan 2026 tarihinde saat 22.10 raddelerinde Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitimine müteakip, kendisine taşkınlık yapmaması için engel olmaya çalışan İ.K.’nin yüzüne sağ eli ile bir kez yumruk vurmak suretiyle burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı henüz tespit edilemeyen bıçağı A.A.’nın sırtına bir kez sokmak suretiyle sırt kısmında bir santimlik delik açılmasına sebebiyet verip yaraladığını açıkladı. Polis, yine zanlının kendisine engel olmaya çalışan kız arkadaşı R.A.’nın sağ kolunda 2 santimlik yüzeysel kesik oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Olayın ardından tutuklanan zanlının aracında arama yapıldığını ancak bıçağın bulunmadığını belirten polis; soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek 3 gün ek süre talep etti. Mahkemede konuşan zanlı ise “O ben değilim” demekle yetindi. Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

