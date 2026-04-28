Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, trafik cezası ödeme talepli sahte kısa mesajlara (SMS) karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlık, Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) adı kullanılarak “+44” ve farklı ülke kod numaraları üzerinden gönderilen mesajlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “https://kgm.lqegwj.click/secure/gov-tr” benzeri bağlantılar içeren ve araç sahiplerinden ödeme talep eden mesajların dolandırıcılık girişimi olduğu belirtildi.

Söz konusu mesajlarda yol radarı ve kamera denetimleriyle hız ihlali tespit edildiği, ceza bedelinin ödenmemesi halinde trafik kaydının olumsuz etkileneceği yönünde ifadeler kullanılarak vatandaşların yanıltılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Vatandaşlardan bu tür mesajlara itibar etmemeleri, gönderilen bağlantılara tıklamamaları ve kişisel ya da banka hesap bilgilerini paylaşmamaları istendi.



Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026, 10:04