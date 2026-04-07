Affını istiyor

Lefkoşa’da kaldığı evde yapılan aramada hintkeneviri ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi, öğütücü, tabak ve rolü şeklinde 20 TL’lik banknot bulunan Suriye uyruklu F.S.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Diş hekimliği son sınıf öğrencisi olan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 3 bin TL karşılığında adını bilmediği Nijeryalı bir şahıstan aldığını söylediği açıklandı. Zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 02.04.2026 tarihinde Güzelyurt’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından şüpheli olarak tespit edildiğini anlattı. Yapılan ilk incelemelerde zanlının Lefkoşa’da ikamet ettiğinin öğrenildiğini belirten polis, zanlının bu yöndeki beyanı üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde bulunan ikametgahında arama yapılması için mahkemeden emir temin edildiğini söyledi.

Polis, alınan arama emri doğrultusunda zanlının evinde yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Polis, ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet hassas terazi, rulo şeklinde sarılmış 20 TL banknot, tabak ile plastik öğütücünün de bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

3 bin TL’ye aldı

Zanlının söz konusu emarelerle birlikte tutuklandığını belirten polis, meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 3 bin TL karşılığında adını bilmediği Nijeryalı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini kaydetti.

Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, zanlıya uyuşturucu satan şahsın arandığını, ayrıca muhaceret incelemesi yapılacağını belirterek, ek süre talep etti.

Doktor olacak

Mahkemede söz alan zanlının avukatı ise müvekkilinin diş hekimliği son sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

