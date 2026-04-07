Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Hüseyin Ünal ( Beyarmudu-Güvercinlik)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum var, elbet çözülecek. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Mahkemeler var. Kişilerde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Cemalettin Balkanlı (Gazimağusa-Harika Mah.)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur ama inşallah çözülür, çözülmesini isterim. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Sağlık Bakanlığı vardır. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Muhammet Mustafa Yeşilleme (İncirli-İnönü)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yok. En çok güvendiğim kurumlar Polis ve Mahkemelerdir. En güvendiğim kişilerse Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Mehmet Depreli (İnönü Köyü)

“Çözüme dair bir umudum yoktur, çok zor bir ihtimaldir. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Sivil Savunma var. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Fettah Karakuzu (İnönü- Korkuteli Köyü)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği var. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Tuncay Yahyaoğlu (Geçitkale-Gazimağusa)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur, bu konuda hiçbir şey olmaz. Ülkede en güvendiğim kurumlar Polis, AKOL Grubu ve Garanti Bankası’dır. Kişilerde en güvendiklerim bu kurumların başındaki isimler olan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Akol Global (Akol Grup) Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Şanal ve Garanti BBVA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akten’dir.”

Ahmet Basri (Mallıdağ-Geçitkale)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur ama inşallah çözülür, çözülmesini isterim. En çok güvendiğim kurumlar Asker, Polis ve Mahkemelerdir. En güvendiğim kişilerse Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Buran Dirensoy (Yeniboğaziçi-Mutluyaka Köyü)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. En çok güvendiğim kurumlar Polisimiz, Diyalog Gazetesi ve Askerimizdir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

Okan Helvacı (Nergisli Köyü-Geçitkale)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum vardır. En çok güvendiğim kurumlar Diyalog Medya Grubu, Cumhurbaşkanı ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’dir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım’dır.”

Ali Göktürk ( Paşaköy)

“Kıbrıs sorunu konusunda yani bir çözüm olsa tabi ki iyi olur, olmazsa da iyi olmaz bizim için diyebilirim. Ülkede de Cumhurbaşkanlığı ve buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hariç güvendiğim kişi de yoktur, kurum kuruluş da yoktur. Kimseye güvenmiyorum özetle…”

Güner Kırgız (Pınarlı Köyü-Serdarlı)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum falan yoktur. Ayrıca ülkede güvendiğim kurum, kuruluş ya da kişi yoktur, artık kalmadı.”

Veysel Güden (Beyarmudu-Pile Köyü)

“Kıbrıs sorununun çözülmesini isterim tabi ki yalnız şu an ki konjonktüre bakıldığında biraz zor. Crans Montana’da çözüme yaklaşılmıştı oradan devam ederse bir umut vardır ama şu an Rumlar siyasi eşitliği kabul etmekten gittikçe uzaklaşıyorlar. Güvendiğim kurumları sıralamam gerekirse yargı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis. Kişilere bakıldığında da en güvendiği isimler Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Mustafa Sarp (Sakarya Mah-Gazimağusa)

“Kıbrıs sorunu inşallah çözülür… Ülkedeki bütün kurum ve kuruluşlarımıza herkese muhtar olarak güvenim tamdır, herkese güveniyorum.”

Mustafa Mesutoğlu (Lefkoşa-Selimiye Mah.) foto yok

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum falan yoktur, bu saatten sonra çözüleceğini sanmıyorum. Güvendiğim kurum da isim de yoktur. Ülkede güvenilecek kurum veya kişi kalmadı.”