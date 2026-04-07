İhaleye çıkıldı

Maliye Bakanlığı, 8 Nisan 2026 tarihinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerini gerçekleştirecek.

İhaleler, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla ve Borç Yönetim Komitesi tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde yapılacak.

Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihaleler kapsamında toplamda 8 milyon ABD doları, 15 milyon euro ve 15 milyon İngiliz sterlini tutarında borçlanma gerçekleştirilecek. Bu tutarların kur riskine karşı SWAP işlemleriyle Türk lirasına dönüştürülerek kullanılacağı belirtildi.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, bankalar aracılığıyla katılabilecek. Katılımcı bankalar, e-işlem platformu üzerinden DİBS menüsünü kullanarak taleplerini iletebilecek. Yetkililer, ihaleye katılacakların belirlenen kurallar ve platform üzerinden işlemleri eksiksiz şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Üç ayrı ihale için detaylar şöyle:

• İhale Numaraları: 202613 (USD), 202614 (EUR), 202615 (GBP)

• İhale Tarihi: 8 Nisan 2026

• Teklif Saatleri: 10.00 – 12.00

• Senet Türü: Hazine Bonosu

• İhale Türü: İskontolu, çoklu fiyat yöntemi

• İhraç (Valör) Tarihi: 9 Nisan 2026

• İtfa (Vade) Tarihi: 17 Temmuz 2026

• Vade: 99 gün