Sürekli borçlanıyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tv2020’de Gündem Özel Programına telefon bağlantısıyla katılarak, önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik tablo ve yasal düzenlemelerle ilgili açıklamalar yapan Arıklı, aylık maaş ödemelerinin 12 milyara çıktığını, bu nedenle sürekli borçlandıklarını ifade etti.

Arıklı, mevcut ekonomik koşulların hem kamu maliyesini hem de özel sektörü ciddi şekilde zorladığını belirtti.

Bakan Arıklı, özel sektör temsilcilerinden aldıkları geri bildirimlerde maliyet artışları nedeniyle ödemelerde zorluk yaşandığını ifade ederek, bu durumun işten çıkarmalara kadar varabilecek olumsuz etkiler doğurduğunu kaydetti.

Devletin mali yapısına ilişkin bilgiler paylaşan Arıklı, maaş ödemeleri için bütçeden çıkan tutarın milyarlarca lirayı bulduğunu, buna karşın devlet gelirlerinin aynı oranda artmadığını belirtti. “Her ay bütçe açığını kapatmak için borçlanıyoruz” diyen Arıklı, ekonomide yaşanan sıkıntıların kısa vadede tamamen ortadan kalkmasının zor olduğunu, hem kamu hem de özel sektör açısından fedakârlık yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Çıkacak karar önemli

Hayat pahalılığı düzenlemelerine de değinen Arıklı, ödemelerin normal şartlarda Temmuz ayında yapılmasının öngörüldüğünü, ancak mevcut ekonomik şartlar nedeniyle hükümetin farklı adımlar atmak zorunda kaldığını vurguladı.

Arıklı, amacın piyasayı tamamen kilitlemeden denge kurmak olduğunu kaydetti.

Bakan Arıklı, 9 Nisan’da çıkması beklenen mahkeme kararının süreci tıkayabileceğini belirterek, yasanın Meclis açıkken geçirilmesi gerektiğini savundu.

Mevcut belirsizliğin özellikle kamu çalışanları ve öğretmenler üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Arıklı, yasanın bir an önce çıkarılmasıyla belirsizliğin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi. Bakan, hükümetin baskılarla değil, ülkenin ekonomik gerçekleriyle hareket etmek zorunda olduğunu ve alınan kararların kamu maliyesinin sürdürülebilirliği açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Bakan Arıklı, Yeniden Doğuş Partisi olarak erken seçim seçeneğini değerlendirdiklerini ancak mevcut şartlar ve siyasi dengeler nedeniyle bunun hayata geçirilmediğini ifade etti.

