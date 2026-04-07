Tarih yazıyoruz

Uğur KAPTANOĞLU-Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ- Hamit ER

Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini Ocak 2027’ye kadar ertelenmesini öngören kararnameyi Meclis’in dünkü birleşiminde oylama kararı almasına tepki gösteren sendikalar ve bazı sivil toplum örgütleri Cumhuriyet Meclisi önünde binlerce kişinin katılımıyla eylem düzenledi.

Polisin çok geniş güvenlik önlemi almasına karşın eylemcilerin Meclis binasına girmek için zaman zaman barikatı aştıkları görüldü.

Ana muhalefet CTP lideri Sıla Usar İncirli, bu saatten sonra hükümetin erken seçim kararı almasından başka bir çarenin kalmadığını söyledi.

Hükümet ile sendikalar arasında uzlaşı sağlanması için UBP milletvekilleri Hasan Taçoy ve Ali Pilli’nin sendikacılarla görüşmesi de olumlu sonuç vermedi.

Koalisyon ortakları gelişmeleri değerlendirerek, kararnamenin genel kurulda onaylanmasından yana tavır aldı.

Yine arbede yaşandı

Lefkoşa’da üç farklı noktadan hareket eden sendikalar, Meclis çevresinde toplandı.

Meclis girişinde çok sayıda polis, itfaiye araçları ve barikatlarla yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Meclis giriş kapısına yönelen eylemciler, polis tarafından durduruldu. Demir barikatları yıkarak, Meclis bahçesine girmek isteyen eylemciler, polis tarafından engellendi. Barikatı aşan eylemciler ile polis arasında yaşanan arbedede, fenalaşanlar ve yaralananlar oldu. Arbede sonrasında, bazı eylemciler gözaltına alındı.

Eylemciler, polisin Meclis önünde kurduğu diğer barikatı da aşmaya çalıştığı sırada tekrar bir arbede yaşandı. Olaylar sırasında bazı eylemcilerin polisle tartıştığı da gözlendi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de, hayat pahalılığına karşı düzenlenen eylemde yer aldı.

CTP’den eyleme destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kamuda örgütlü sendikaların başlattığı grev ve eylemlere destek verdi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve milletvekilleri de eylem alanında yer aldı. Cumhuriyet Meclis’i önünde konuşan İncirli, yaşanan gerilimlerin ancak siyasi iradeyle çözülebileceğini vurguladı. Konuşmasında hükümete sert eleştiriler yönelten İncirli, gelinen noktada hükümetin meşruiyetini yitirdiğini söyledi. Halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusunun hükümet olduğunu belirten İncirli, “Bu hükümet artık bitmiştir. Derhal yasayı çekip erken seçime gidiyoruz desinler. Şu andan itibaren yapabilecekleri tek şey sandık gününü söylemektir” dedi.

Hükümetten ilk öneri

Hükümet, hayat pahalılığı konusunda sendikaların geçen hafta yaptığı önerinin kabul edilebileceğini ve bir uzlaşı sağlanırsa yasanın bu şekilde düzenleneceğini bildirdi.

Öneri, hayat pahalılığının yüzde 50’sinin Temmuz maaşlarına yatırılmasını, geri kalan miktarın emanete alınarak ikinci 6 aylık enflasyonla birlikte Ocak 2027’de verilmesini öngörüyor. Bir grup Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili, saat 19.30 sıralarında Meclis önünde bekleyen sendikacıların yanına geldi. Milletvekilleri arasında yer alan Hasan Taçoy, hayat pahalılığıyla ilgili Yasa Gücünde Kararname’nin geri çekilmesi için eş zamanlı olarak yerine bir yasanın geçmesi gerektiğini kaydetti.

Hasan Taçoy, toplumsal bir uzlaşı aradıklarını belirterek öneriyi okudu. Taçoy, önerinin “6 ay sonunda belirlenecek hayat pahalılığının yüzde 50’sinin Temmuz maaşlarına yatırılmasını, geriye kalan farkın emanete alınarak ‘Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 13. Maaş farkı olarak’, ikinci 6 aylık hayat pahalılığıyla birlikte Ocak 2027’de maaşlara yansıtılmasını” içerdiğini belirtti.

Hasan Taçoy, sendikaların uzlaşı yününde bir tutumu olmaması halinde yasanın, Yasa Gücünde Kararname’de yer aldığı şeklinde geçeceğini, sadece buna “6 ay sonra yeni bir değerlendirme yapılacak” maddesinin ekleneceğini söyledi.

Sendikalar kabul etmedi

Sendika başkanları, Hasan Taçoy’un gündeme getirdiği öneriyle ilgili olarak kendi aralarında kısa bir değerlendirme yaptı.

Yapılan değerlendirmenin ardından KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikaların ortak tutumunu açıkladı.

Bengihan “Bize ne teklif getirsinler, ne öneri getirsinler. Bu hükümet bir an önce gitmelidir. Bizim talebimiz erken seçim tarihinin açıklanması ve erken seçimin en kısa zamanda yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

Hükümetten ikinci öneri

Sendikaların olumsuz cevabı üzerine UBP milletvekilleri Hasan Taçoy, Hasan Küçük ve Emrah Yeşilırmak ile birlikte Meclis’te açıklama yaptı.

Taçoy, daha önce açıkladıkları “Hayat pahalılığının yüzde 50’sinin Temmuz maaşlarına yatırılmasını, geri kalan miktarın emanete alınarak ikinci 6 aylık enflasyonla birlikte Ocak 2027’de verilmesi” formülünün de masada olduğunu ve sendikaların sabaha kadar uzlaşma yönünde tavır değişikliğine gitmesi halinde Yasa Gücünde Kararname’yi eşzamanlı geri çekerek bu formülü de hayata geçirebileceklerini kaydetti.

Taçoy, aksi halde sabah 09.00’da Meclis’te toplanacaklarını, hayat pahalılığıyla ilgili 11 yasayı görüşeceklerini, ek geçici maddeyle de 6 ay sonra yeni bir değerlendirme yapılmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Taçoy, “Nisan’dan Eylül’e, her iki ay da dahil olacak şekilde 6 aylık hayat pahalılığı Ekim ayında yeniden değerlendirilecek” dedi.

Nisan ayında maaşlara yüzde 7.07 hayat pahalılığı yansıtılacağını kaydeden Taçoy, hiçbir kesimin mağdur olmamasını hedeflediklerini belirtti.

Sendikalar öneriyi değerlendirmeyecek

Hükümetin, uzlaşı için sendikalara sunduğu yeni öneriler de kabul görmedi. Sendikalar adına konuşan Güven Bengihan, öneriyi değerlendirmeyeceklerini seçim tarihinin belirlenmesini istediklerini söyledi.

Hastane ve okullarda grev sürecek

Sendikalar, tüm kamu kurumlarını ve okulları kapsayan genel grevi bugün de sürdürme kararı aldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Acil Servis de dahil grev yapılacağı belirtildi. Çok acil vakaların grev kapsamı dışına olacağı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi, kararnamenin iptali konusunda açılan davayı 9 Nisan’a erteledi

Sonucu önemli

Hayat pahalılığı kararnamesi ile ilgili dava Anayasa Mahkemesi'nde görüşülerek, 9 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile sendikalar, perşembe günü Anayasa Mahkemesi'ne Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğini düzenleyen yasa gücündeki kararnamelerle ilgili 11 dava dosyalayarak, ara emri başvurusunda bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026, 10:11