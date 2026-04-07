Tavan çöktü, cam kırıldı

Gemikonağı’nda meydana gelen kazada, park halindeki bir aracın üzerine elektrik direği düştü. Erdal Ergincan’a ait aracın ciddi maddi hasar gördüğü bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; olay, bölgede seyir halinde bulunan bir TIR’ın elektrik tellerine çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle teller gerildi ve bağlı bulunan elektrik direği dengesini kaybederek aracın üzerine devrildi. Kazanın yaşandığı sırada çevrede kısa süreli bir panik yaşandı.

Olayın ardından yetkililer bölgeye intikal ederek güvenlik önlemleri aldı ve çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Elektrik hatlarında oluşan hasarın giderilmesi için enerji dağıtım ekipleri derhal çalışma başlattı. Ayrıca, aracın bulunduğu bölgeye giriş-çıkış geçici olarak kısıtlandı ve çevredeki elektrik altyapısının güvenliği kontrol edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, yetkililer benzer olayların yaşanmaması için sürücülerin özellikle yüksek araçlarla seyir halindeyken elektrik telleri ve direklerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.