Akıntıya kapıldı

Lefke’ye bağlı Aplıç bölgesinde meydana gelen olayda Ayla Çetinler (70) yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Çetinler’in ailesi dün saat 17.30 sıralarında polise giderek, kayıp ihbarında bulundu. Alzheimer hastası olan Çetinler’i arayan polis, gidebileceği yerleri aradı ancak akşam saat 18.30’a kadar bulunamadı.

Yapılan araştırmalar sonucu Çetinler’in evinin arka balkonunda bulunduğu sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten bahçede bulunan sulama kanalına düştüğü, yaklaşık 800 metre boyunca sürüklendiği, eski Karadağ bölgesinde yer alan Venedik Su Kemeri yakınlarında kanal içerisindeki mazgal demirlerine sıkışarak durabildiği tespit edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan Çetinler’in yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026, 09:55