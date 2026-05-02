1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Lefkoşa'da ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenlendi. Türkçe ve Rumca dillerinde okundan bildiride Kıbrıs’ta çözüm ve adanın yeniden birleştirilmesinin öncelikli hedef olması gerektiği belirtildi.
Dünya Sendikalar Federasyonu’na bağlı Güney'den PEO; KKTC'den BES, DAÜ-SEN, DEV-İŞ, KOOP-SEN, KTAMS, KTÖS ve KTOEÖS tarafından organize edilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın yanı sıra ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile bazı milletvekilleri de katılarak destek verdi.
"Savaşlara ve Sömürüye Karşı Ortak Vatan için Ortak Mücadele” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe KKTC'den katılan sendikalar saat 17.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak ara bölgeye yürüdü ve Rum kesiminden etkinliğe katılan sendika ile sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu.
İşçi ve emekçi dayanışması, dünyadaki savaşların durması, emek sömürüsünün bitmesi, eşit işe eşit ücret talebi, eşitlik, adalet, Kıbrıs’ta ve dünyada barış, birlik ve mücadelenin yükseltilmesine ilişkin sloganlar atılan ve pankartlar yer alan yürüyüş sonrası, etkinliğin yapıldığı ara bölgede ortak açıklama Türkçe ve Rumca dillerinde okundu.
Ortak açıklamada, Kıbrıs'ın iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon çatısı altında yeniden birleştirilmesi istendi.
Kıbrıs’ta çözüm ve adanın yeniden birleştirilmesinin öncelikli hedef olması gerektiği kaydedilen açıklamada liderlere Crans Montana’da kaldığı yerden BM parametreleri çerçevesinde müzakerelere yeniden başlama çağrısı da yapıldı.
Etkinlik, açıklamaların okunmasının ardından şiirler okunması ve müzik dinletisiyle sona erdi.
Çözüm mesajı verildi
Ara bölgede düzenlenen iki toplumlu etkinliğe güneyden bir, kuzeyden 7 sendika katıldı
Atlantik. Atlantik - 47 dakika Önce
Tamer Karadeniz - 2 dakika Önce
Gazete muhabirleri gorememis ki; aslinda bu etkinlige rumlardan sadece 1 sendika katilmadi, 16 sendika katildi. Aslinda onlarin da Cumhurbaskani, ailesi, rum devlet erkani falan da oradaydi ama o gun piknikten gelip alkol aldiklari icin ortada gorunmediler... Iste boyle olaydi, iyiydi.. Kendimiz caldik, kendimiz oynadik..
Yaşam Standartlarının her geçen gün düştüğü ve Dünyadan dışlanmış KKTC’de mağdur Halk Kıbrıs’ta çözüm isteyip Dünya ile birleşmek istiyor da’ muhteşem Külliyemizdeki Bol maaşlı 50 Bakan Başbakan Cumhurbaşkanı ile Danışmanlar Müşavirler 13’leri 14’leri Örtülüleri Ek Mesaileri alanlar gerçekten Mevcut KKTC düzeninin gitsip de Cozimun gelmesini istiyorlar mı yani ! Gerçekçi olmalıyız hangi Bakan bakmayanımız Başbakan veya Cumhurbaşkanımız Çözüm ile Mevkisinden İşinden ve mega gelirinden feragat etmek istesin ki !