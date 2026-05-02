Soruşturma derinleşti

Suna ERDEN

Dubai’den ithal ettiği toplam değeri 209 bin 200 ABD Doları olan 211 adet iPhone ve Samsung marka cep telefonunu gümrüğe beyan etmeden ülkeye sokan, ayrıca resmi kurumlara sahte fatura ibraz etmekle suçlanan Ç.K. (E-46) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 5 gün ek süre alınırken, bilgisayarına el konulduğu belirtildi. Zanlının bilgisayarının ve resmi kurumlara sunduğu faturaların inceleneceği kaydedildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının “Gümrüksüz mal tasarrufu, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla tutuklandığını hatırlattı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 27 Nisan’da Ercan Havalimanı’nda, adına kayıtlı şirket üzerinden Dubai’den ithal ettiği toplam değeri 209 bin 200 ABD Doları olan 211 adet iPhone ve Samsung marka cep telefonunu ülkeye girişte gümrüğe beyan etmeyerek gümrüksüz mal tasarrufu suçunu işlediğini belirtti. Polis, durumun 29 Nisan’da Demirhan Karakolu’na bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, yapılan incelemelerde zanlının ithalat işlemlerini yasal zemine oturtmak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile gümrük komisyoncusuna ibraz ettiği faturaların da gerçeği yansıtmadığını, belgeler arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca BTHK’dan alınan ön izin listesinde yer alan ürün adetleri ve modeller ile ithal edilen cihazların uyuşmadığının belirlendiğini aktardı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek tutuklama emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde bilgisayarına el konulduğunu, ifadeler aldıklarını söyledi.

Alınması gereken ifadeler bulunduğunu, ayrıca havalimanına ait güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü belirten polis, zanlının bilgisayarıyla resmi kurumlara verdiği faturaların da inceleneceğini ifade ederek, 5 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

