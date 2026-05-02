Devletin kaybı çok fazla

Yolda giden araç sayısı 447 bin, ruhsat çıkaranların sayısı 300 bin, muayeneden geçenlerin de 125 bin

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ‘yolda giden araç sayısının 447 bin 592’ olduğunu, buna karşın geçtiğimiz yıl içinde seyrüsefer harcı ödeyenlerin 300 bin 290 olduğunu açıkladı. Seyrüsefer ödemelerinden elde edilen gelir bir milyar 618 milyon TL olmakla birlikte, bu paranın yol yapım, bakım ve onarım amaçlarıyla kullanılmadığı iddia ediliyor.

Kuzey Kıbrıs’ta yeni doğmuş bebekler dahil olmak üzere herkese bir araba düşüyor. Ancak, araç kullananların önemli bir bölümü ruhsat parası ödemediği gibi büyük bir kısmı ‘muayene’ zorunluluğunu yerine getirmiyor. Bakanlığın açıklamasına göre; geçtiğimiz yıl içinde 447 bin aracın sadece 125 bini muayeneden geçmiş ve harç ödemiş.

  Bakanlık açıklamasında detaylar şöyle:

   “1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 108 bin 345’i şubelerden, 191 bin 945’i ise internet üzerinden olmak üzere toplam 300 bin 290 araç için seyrüsefer harcı ödemesi yaptı.

  • Seyrüsefer ödemelerinden toplam bir milyar 618 milyon 176 bin 616,81 TL gelir elde edildi. Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma şubeleri üzerinden yapılan seyrüsefer ödemelerinden 582 milyon 576 bin 871 TL, internet üzerinden yapılan seyrüsefer harcı ödemelerinden 1 milyar 35 milyon 599 bin 745,81 TL olmak üzere toplam 1 milyar 618 milyon 176 bin 616,81 TL gelir elde edildi.

   Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma şubeleri üzerinden yapılan muayene harcı ödemelerinden

50 milyon 334 bin 877 TL, internet üzerinden yapılan muayene harcı ödemelerinden de 104 milyon 800 bin 591 TL olmak üzere toplam 155 milyon 135 bin 468 TL gelir elde edildi.

   Yolda giden araç sayısı 447 bin 592 olmakla birlikte bunlar arasında traktör, dozer ve taşıyıcılar da bulunuyor.” 

Girneli - 7 saat Önce

Rakamlar tam olarak doğru değil: 3 yaşına kadar yeni araçlar muayeneden muhaf. Muhtemelen onbinlerce araçtan bahsediyoruz. Onalrı içinden düşmek lazım bu rakamın!

Ayrıca devletin gelirinden çok çevre ve halk sağlığı konusu bu. Belediye ve devletin kendi araçları da dahil, muayenesiz, leş gibi egsoz gazları ve dumanlarıyla yollarda dolaşıp bizleri zehirliyorlar.

Ama hükümetin umrunda değil, hiçbir şey yapmıyor. Tam Türkiye modeli. İnsanları elleme, ceza kesme, herkes kafasına göre takılsın, oyumuzdan olmayalım!!!

Öz - 4 saat Önce

Karasakal ve işgal kuvvetleri Kıbrıs cumhuriyetini terk deme zamanı geçi ve geçtide

Öz @Öz - 3 saat Önce

Bu bana ait değil. Benim rumuzumu kullanmışlar

Tamer Karadeniz - 7 saat Önce

Bu dairelerde calisan sayilarini ve aldiklari maaslari toplanan paralarla orantilarsak, bu para maaslarina bile yetmez...!

Atlantik - 4 saat Önce

Zam yapanların Allah bin belasını versin KKTC’nin anasını avradını siktiniz

Fatoş - 3 dakika Önce

Yollara çıkaöaz olduk çukurlardan hasba yesinler inşAllah

