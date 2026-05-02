Tetikçi Suriyeli

Hüseyin ÇİÇEK

Bir süre önce sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen Cenk Hoca’nın hedef alındığı saldırı planı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne ulaşan bir ihbarla deşifre edildi.

Harekete geçen polis ekipleri, Hoca’nın İskele’de yaşadığı sitenin önünde pusu kurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden kaçak yollarla KKTC’ye getirilen Suriye uyruklu M.A., saldırının planlandığı site çevresinde keşif yaptığı sırada yakalandı. Zanlı, sorgusunda bir şahsı vurmak amacıyla yasa dışı şekilde ülkeye geldiğini itiraf etti. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen D.Ş., A.T., M.V.B. ve Ö.E. de tutuklandı. Tetikçi ile onu ülkeye yasa dışı getirip, bir süre saklayan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Uyguner; Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçildiğini belirtti. Hedefte olduğu değerlendirilen şahsın evinin bulunduğu site önünde pusu kurulduğunu ifade eden polis, M.A.’nın bölgede yaya olarak tespit edilip yakalandığını söyledi. Polis; zanlının sorgusunda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden bir şahsın, kendisini, İskele’de birini vurması amacıyla yasa dışı yollardan KKTC’ye yolladığını itiraf ettiğini açıkladı.

Motosikletle gizlice ülkeye geçirdi

Polis, zanlının itirafı üzerine, ormanlık bir alan içerisine gizlenmiş bir adet tabanca ile 5 canlı mermi bularak emare aldıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, yapılan kamera incelemelerinde, D.Ş.’nin zanlıyı Metehan bölgesinden motosikletle gizlice ülkeye geçirdiğini ve Gaziveren’de bir binada sakladığının belirlendiğini açıkladı. Diğer tespitlerini de aktaran polis, 24 Nisan’da A.T. ve M.V.B.’nin, aranmakta olan bir şahısla birlikte M.A.’yı Gaziveren’de kaldığı yerden alarak Lefkoşa’da bir otele yerleştirdiğini, 28 Nisan’da ise aranmakta olan şahıs ile Ö.E.’nin zanlıyı otelden alıp İskele bölgesine götürdüğünü söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, incelenecek çok sayıda kamera görüntüsü, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, suçla bağlantılı bir şahsın daha arandığını söyledi. Polis, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Zanlı avukatı müvekkillerinin aranmakta olan şahsın arkadaşı olduğunu ve olayla bağlantılarının bulunmadığını savundu. Ayrıca tabanca ve mermilerle de ilgileri olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme; soruşturma kapsamında zanlıların iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.