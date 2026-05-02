Mangalsız olmaz

Ömer KADİROĞLU

İşçi ve emekçinin bayramı olan 1 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlanırken, vatandaşlar piknik yerlerine akın etti. Mangallar yandı, oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Bazıları aileleriyle, bazıları iş arkadaşlarıyla günü geçirdi.

Ancak Boğaz’ı tercih eden vatandaşlar temizlenmemiş otlar ve çöp yığınları arasında piknik yapmak zorunda kaldı.

Vatandaşlar, emek ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı keyifle kutladıklarını, güzel vakit geçirdiklerini belirtirken, Boğaz Piknik Alanı’nda yaşanan çevre kirliğinin çözülmesi talebinde bulundu. Vatandaşlar, devlet kurumlarıyla belediyelerin soruna eğilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Serdar Denktaş

“1985 yılından beri hangi örgütün başındaysam 1 Mayıs’ı burada kutluyoruz ve bugün de TAM Parti ile bu geleneği sürdürüyoruz. Boğaz Piknik Alanı en bilinen, en çok tercih edilen bir alandır ancak otlar ve çöplerin olması hiç hoş olmadı. Dikmen Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve Girne Belediyesi otları el birliği ile temizlemeliydi. Biz geldiğimizde önce temizlik yaptık, sonra sofralarımızı kurduk.”

Mehmet Şafak

“Ailemizle birlikte Boğaz Piknik Alanına 1 Mayıs dolayısı ile geldik. Eğleniyoruz ve keyifli bir vakit geçiriyoruz. Soframızda Adana kebabı, ciğer, tavuk ve alkollü alkolsüz içecekler var. Keyifli bir gün geçiriyoruz ancak piknik alanında çöpler ve otlar var. Oturacağımız yeri akşamdan temizledik. Otlar yetkililerin sorunu ama çöpler konusunda da vatandaşların daha duyarlı olmaları lazım. Temiz bulmak için temiz bırakmalıyız ancak yetkililere de burada görevler düşüyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa iyi bir ortam olur.”

Mehmet Can Akbulut

“Boğaz Piknik Alanına ailem, komşularım ile birlikte geldik. Menümüzde et, tavuk, pastırma, hellim ve şeftali kebabı var. Buraya geldiğimiz zaman kötü bir manzara ile karşılaştık. Hiçbir şekilde temizlik yapılmadı. Orman Dairesi burada bir temizlik çalışması yapmalıydı. Orman Dairesinde çalışırken buraya haftada bir gün gelip temizlik yapıyorduk ancak insanlar çöpler ve otlar içerisinde piknik yaparak 1 Mayıs’ı kutladı. Hiç yakışmayan bir görüntü ve çok üzüldük.”

Fevzi Denizalp

“Mangalımızı yaktık ve et, tavuk ve pastırma var. Boğaz Piknik Alanı çöp ve otlarla dolu bir alan olarak bizleri karşıladı. Belediye ve Orman Dairesi temizlik yapmalıydı. Yıllardan beri bu alanın çöpler ve otlarla dolu olmasına bir türlü bir çözüm bulamadılar.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Allah ne verdiyse herkes bir şeyler getirerek mangalımızı yaktık. Biz geceden gelerek oturacağımız yerin temizliğini yapıp, çöpleri topladık.”

Münür Doratlı

“Uzun zamandır piknik işlerine ara vermiştik. Sebebi yine şahit olduğumuz çevre kirliliğidir. Piknik alanı çocukluğumuzun ve gençliğimizin geçtiği yerdir. Belediyeler ve Orman Dairesi bir çözüm üretmelidir. İnsanların günün zevkini çıkaramaması çok acı vericidir. Buradan belediye başkanlarına ve ilgili bakanlıklara çağrı yapmak zorundayım. Bu gibi günlere önem vermeleri ve halka bu tür saygısızlıklar yapmamaları gerekiyor.”