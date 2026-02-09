Alkol cesaret verdi

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de husumetli olduğu şahısla konuştuğu gerekçesiyle yeğenine ait makinist atölyesini kundaklayan ve aracına zarar veren 58 yaşındaki İ.M. şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı “kundaklama, kasti hasar ve sarhoşluk” suçlamalarıyla mahke-meye çıkarıldı. Olay esnasında 175 miligram alkollü olduğu tespit edilen zanlı hakkında 2 gün ek süre alındı.

Serhatköy’de meydana gelen kundaklama ve kasti hasar meseleleriyle ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.M. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 8 Şubat tarihinde saat 01.00 raddelerinde Serhatköy’de, 175 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan zanlının, sorun yaşadığı bir şahsı savunduğu gerekçesiyle yeğeni E.M. ile aralarında tartışma yaşandığını belirtti.

Polis, akabinde zanlının, E.M.’ye ait ikametgâhın yan tarafında bulunan kaporta ve tamir atölyesine izinsiz olarak girdiğini, atölye içerisine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle söz konusu iş yerini kundakladığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlının kundaklama eyleminin ardından iş yeri yanında park halinde bulunan ve E.M.’ye ait Isuzu marka van aracın sol kapı camına, sağ eliyle yumruk atmak suretiyle kasten ve ka-nunsuz olarak hasara uğrattığını kaydetti. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve meseleyle ilgili so-ruşturma başlatıldığını ifade etti.

Maddi zarar oluştu

Polis, çıkan yangın sonucu tamir maksatlı atölye içerisinde bulunan muhtelif markalarda 8 adet odun kesme motoru, çapa makinesi, 3 adet zampara makinesi, 5 adet spiral, televizyon, elektrik tesisatı ile bina içerisinde ve bina dışında bulunan çeşitli hurda malzemelerin zarar gördüğünü mahkemeye sun-du.

Polis memuru; soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.