İşler düştü

Ömer KADİROĞLU
Asgari ücretin artırılmasının ardından elektrik, su, tüp gaz, et, tavuk, sebze ve meyve fiyatlarında meydana gelen artışlar lokantacıların işine de darbe vurdu. Maliyetlerin yükseldiğini belirten lokantacılar “Güneyden daha pahalı hale geldik ve rekabet gücünü kaybettikçe müşterilerin önemli bir kısmını kaybediyoruz” diyor.
Geçmişte gerek Kıbrıslı Rumların gerekse yerli ve yabancıların lokantalardan yemek yiyebildiğini belirten Arasta çarşısındaki işletmeciler, şimdiki haliyle çorbanın dahi 200 liranın üzerine çıkması nedeniyle müşteri sayısının dibe vurduğunu söylüyor. İşletmeciler piyasanın ucuzlaması için adım atılması gerektiğini belirtiyor.
Ne dediler?..
Neşe Usta
“Bugün dışarıda bir öğün yemeğin en ucuzu 350-400 civarındadır. Durumu iyi olmayan insanların dışarıda yemek yemesi mümkün değildir. Fiyatları biraz düşürürlerse herkes daha rahat geçinir ve dışarıdan yemek isteyen de rahatça yemeğini yiyebilir.”
Hasan Hazırlar
“Çorba fiyatlarımız 260-300 TL arası değişiyor. Kebap ve diğer yemek çeşitlerimizin fiyatları da şu an için normal ancak sebze, süt ürünleri ve un fiyatları yükseliyor o nedenle bir süre sonra fiyatlarımızı bizler de yükseltmek zorunda kalacağız. Şu anki fiyatlarımıza bile yüksek diye sitem edenler de menüye bakıp kaçanlar da var. Yarın fiyatlar yükseldiği zaman ne yapacağız bilmiyorum. Pide arası yemekler 400-450 TL arası, servis yemekler ise yemeğe göre değişiklik gösteriyor.”
Özkay Ertayfur
“20 yıldır Arasta’da restoran işletiyorum. Bu pahalılığa göre biz yemek fiyatlarını çok aşağıda tutuyoruz. Pide arası yemek çeşitlerini 250, servis döneri ise 370 TL’den satıyoruz. Servislerde pilav, cips, salata, yoğurt yanında veriyoruz. Bugünkü şartlarda pide arası döneri 350 liraya satmamız lazım ama satamıyoruz. Rum tarafından gelen müşterilerimiz güneyde 4 Euro’ya aldıkları için bize itiraz ediyorlar. Girdi maliyetleri her gün yükseldiği için fiyatlarımızı yükseltmemiz lazım ama yükseltemiyoruz. Elektrik, tüp gaz, personel giderleri derken mecburen bizler de fiyatlarımızı yükseltmek zorunda kalacağız. Pahalılığı önleyici çalışmalar yapılması gerekiyor. Bütün milleti pahalılıkla Rum tarafına ittiler. Ben o gidenleri de kınamıyorum çünkü insanlar nerede ucuz ise oraya gidiyorlar. Beklentimiz bu işe bir çözüm üretilmesidir.”
Gülseren Demirtaş
“Girne’ye hatta Büyükhan içerisindeki fiyatlara göre Arasta bölgesindeki restoranlarda biraz daha iyi durumdadır. Bu fiyatlar tabi ki böyle kalmayacak çünkü maliyetler artıyor diye fiyatlar da yükselecektir. Güney Kıbrıs’ta balık menüsü 10 Euro, burada döner servis 500-600 TL. Beklentimiz en azından fiyatları bu seviyede tutmalarıdır ama ne olacağını bilemiyoruz.”
Samet Kölgesiz
“Son iki yıldır iş yerime evimden yemek getiriyorum. Dışarıdaki fiyatlar akıl almaz derecededir. İsviçre’deki şnitzel fiyatına biz burada tavuk dürüm yiyoruz. Dünyanın en pahalı ülkelerinden daha pahalıya yemek yemeyi istemediğim için iş yerime yemeğimi evden getiriyorum. Tamam, restoranların girdi maliyetleri yükseliyor ama bu fiyatlar lüks restoranların fiyatlarıdır. Kontrolsüz piyasa nedeniyle bu pahalılığı yaşıyoruz. Bu pahalılık da bizleri dışarıda yemek yemeden uzaklaştırıyor.”
Hakan Deda
“İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşıyorum ve turizmciyim. Çeşme normalde herkesin pahalı olarak algıladığı bir yer ama biz burada fiyatlara daha çok şaşırdık. İki kişi dışarıdan yemek yedik yanında da birer bir şey içtik ve 4 bin kusur lira hesap ödedik. Çeşme’de kebap 300-400 TL, burada bin lira. Neden bu kadar yüksek satıyorlar anlamadık. Restoranlarda hizmetin zayıf olduğunu da düşünüyorum. Ben Kıbrıs’a ilk kez geldim, herhalde bir daha da gelmem.”
Oya Gürel Usman
“Dışarıda bir öğlen yemeği şu an bize 800 liraya mal oldu. Biz iki arkadaş ortak bir menü söyleyip iki kişi yedik. Bu fiyatlar bütçemizi etkiliyor ve dışarıda artık yemek yiyemiyoruz. Asgari ücretle meyve sebze fiyatları da restoran fiyatlarını yükseltiyor. Ülkedeki ekonomik durum her sektöre olduğu gibi bu sektöre de yansıyor ve dışarıdan yemeği kestik artık evimizde yiyoruz. Dışarıda yemek lüks oldu.”
İki ayrı restorandan alınan fiyatlar
Tavuk şiş servis: 400–550 TL
Et şiş servis: 550–650 TL
Adana kebap servis: 400–600 TL
Tavuk Adana servis: 400 TL
Tavuk kanat servis: 400–550 TL
Izgara köfte servis: 400–600 TL
Et köfte servis: 400 TL
Tavuk köfte servis: 400 TL
Şeftali kebabı servis: 520–600 TL
Pirzola servis: 550–900 TL
Bonfile servis: 800 TL
Et döner servis: 370–450 TL
Tavuk döner servis: 370–450 TL
Karışık döner servis: 370–450 TL
Et İskender: 400–600 TL
Tavuk İskender: 400–600 TL
Karışık İskender: 400 TL
Karışık kebap servis: 650–800 TL
Karışık et kebap servis: 700 TL
Karışık tavuk kebap servis: 600 TL
Ful karışık kebap servis: 1.000 TL
Beyti: 400 TL
Dürüm ve pide arası
Et döner dürüm / pide: 250–300 TL
Tavuk döner dürüm / pide: 250–300 TL
Karışık döner pide: 300 TL
Et şiş dürüm / pide: 370 TL
Tavuk şiş dürüm / pide: 280 TL
Et – tavuk Adana dürüm / pide: 280 TL
Et köfte dürüm / pide: 280 TL
Tavuk köfte dürüm / pide: 280 TL
Şeftali dürüm / pide: 350 TL
Ciğer dürüm / pide: 300 TL
Pastırma kebabı dürüm / pide: 280 TL
Hamburger
Hamburger: 500 TL
Cheeseburger: 600 TL
Double burger: 800 TL
Lahmacun-pide- pizza
Lahmacun: 130 TL
Kıymalı pide: 450 TL
Hellimli pide: 450 TL
Karışık pide: 450 TL
Vejetaryen pide: 450 TL
Sucuklu pide: 500 TL
Margarita pizza: 500 TL
Sucuklu pizza: 500 TL
Balık
Çipura: 500–750 TL
Levrek: 500 TL
Kalamar: 500–750 TL
Fish & chips: 500 TL
Voppa: 500 TL
Somon: 750–800 TL
Hamur işi ve diğer
Pirohu: 350 TL
Kremalı makarna: 350 TL
Makarna bulli: 350 TL
Çorba çeşitleri: 200 TL
Ekmek kadayıfı (bir dilim): 200 TL
