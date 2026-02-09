Maaşlar uçtu

Suna ERDEN
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda 2026 yılı Ocak ayı itibariyle maaş giderleri ve ek ödemeler aylık 300 milyon TL’yi aşmaya başladı. Ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayan AKSA’ya her ay ortalama 450 milyon TL ödeme yapan Kıb-Tek’te, artan maliyetler kurumu ciddi bir yük altına soktu. Ana maaşlara eklenen çok sayıda tahsisat, risk ve görev ödeneği nedeniyle personel gelirlerinin katlanırken, Kıb-Tek’in genel müdürünün ve ilk 50 personelin maaşı milletvekillerin maaşını geçti.
Maaşlar astronomik
Elde edilen bilgilere göre; Kurum’da 2026 Ocak ayı itibarı ile maaşlar 300 milyon TL’nin üzerine çıktı. Ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 50’sini üreten AKSA’ya da ortalama ayda 450 milyon TL ödeyen Kıb-Tek’te Genel Müdür maaşı 550 bin TL bin TL’ye yükseldi. Diğer mevkilerde görev yapan ilk 50 personelin maaşı kişi başı 407 bin TL’ye ulaştı.
Ana maaşlara ek ücretler de ekleniyor
Ancak ana maaşlara tahsisat ve risk ödemeleri de eklenince maliyetler daha da yükseliyor.
Ek ödemelerle genel müdür maaşı 592 bin TL yani 10 bin Sterline, ilk 50 personelin ise 474 bin TL yani 8 bin Sterline çıkıyor.
Rakamlara bakıldığında; genel müdür maaşı, 414 bin TL yani 7 bin Sterlin alan milletvekillerinin maaşını geçiyor, personelin maaşı ise milletvekillerinin maaşıyla yarışıyor.
Her çalışana yüzde 18 ek tahsisat ödeneği
Kurumda, her 100 bin TL maaşa, 18 bin TL ek tahsisat ödeneği veriliyor.
Böylece 100 bin TL maaş alan bir mühendisin ücretine 18 bin TL de ek tahsisat ekleniyor.
Aylık 200 bin TL’nin üzerinde maaş alan kurum çalışanlarının ücretleri de yüzde 18 ek tahsisatla 300 bin TL’ye ulaşıyor.
Ayrıca toplu iş sözleşmesi kapsamında görev yerine bakılmaksızın her çalışana 13 bin TL üzerinde aile yardımı adı altında ek bir ödeme daha yapılıyor.
Her yıl en az iki kez hayat pahalılığı oranında artırılan aile yardımından örneğin birbiri ile evli kurum çalışanları iki kez faydalanıyor.
Sair ödenekler de var
Toplu İş Sözleşmesi kapsamında ödenen çeşitli ek tahsilatlara “sair ödenekler” adı altında devam ediliyor.
Sair ödenekler kalemi altında personele görev yaptığı alanlara bakılarak, görev riskine göre 70 bin TL’ye kadar yükselen “sair ödenek” veriliyor.
Ayrıca kurumda yetkili konumda bulunan kişilere de “kişisel ödenek” adı altında 7 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen bir rakam ödeniyor.
Kıb- Tek içerisinde farklı alanlarda çalışan personele görevlerine göre de ek ödenekler veriyor.
Örneğin, sekretere, sekreterlik yaptığı için ek ödenek veriliyor. Bunu da “yıpranma payı” adı altında yapıyor.
Kuruma “santral operatörü” olarak istihdam edilen çalışanlara “santral gürültüsü” gerekçe gösterilerek yıpranma payı ödeniyor.
Şoförlük yaptığı için vardiya çalışanları “vardiya ödeneği “gibi ödeneklerle zaten yapmakla yükümlü oldukları görev ve sorumluluk alanında ek ödenekler alıyor.
Maaşlar katlanıyor, maliyetler artıyor
Ek tahsilatlar, risk ödenekleri, yolluklar derken, kurum çalışanları maaş ve ek mesailerine ek olarak ciddi oranda ekstra gelirler elde ediyor.
Enerji maliyetlerinin büyük yer tuttuğu ülke ekonomisinde enerji fiyatlarının yükselmesinde maaşların değil, amacı ödemelerin önemli bir yer tuttuğu görülüyor.
Bu arada kurumdan elde edilen bilgilere göre personel arasında bir ölçme değerlendirme sistemi de yok.
Kurumda istihdam edilen herkes, maaş ve ek mesai yanında, yüzde 18 ek tahsisat, aile yardımı ve K değeri ödemelerinden faydalanıyor.
Ayrıca görev ve sorumluluk alanlarına göre aldıkları ödenekler de her yıl hayat pahalılığı oranında artmaya devam ediyor.
Eğitimine, diplomasına, yeterliliğine bakılmaksızın tüm personel ilgili ödemelerden faydalanıyor.
Kurumda ek ödemeler
Yüzde 18 tahsisat ödeneği
Aile yardımı ödeneği
K değeri ödeneği
47/2010 ek tahsisat ödeneği
47/2010 ek mesai tahsisatı ödeneği
Vardiya sorumluluk ödeneği
Vardiya tahsisatı ödeneği
Bakım ödeneği
Dizel bakım ödeneği
Gürültü ödeneği
Dizel gürültü ödeneği
Çağrı merkezi gürültü ödeneği
Arazi ödeneği
Müstehlik, tesisat kontrol ve planlama teknisyeni ödeneği
Nöbetçi mühendis ödeneği
Nöbetçi teknisyen ödeneği
Sistem kontrol nöbetçi tahsisat ödeneği
Baş mühendis ödeneği ve kişisel ödenek
Sekreterlik ödeneği
Vezne ödeneği
SOT ödeneği
Teşvik tahsisatı ödeneği
Bayram ödeneği
1. derece iş riski ödeneği
11. derece iş riski ödeneği
Araç sürüş ödeneği
Ağır araç ve kompansatör ödeneği
Nöbetçi teknisyen ve şoför ödeneği
Santrallar vardiya iş riski ödeneği
Oncall ödeneği
132 kV ve 66 kV ödeneği
Call center, SCADA ve Ercan vardiya ödeneği
Yolluk ödeneği
Yemek parası ödeneği
Doğum yardımı ödeneği
Nakil ve yerleşme ödeneği
Sair dışındaki tahsisatlar ödeneği
Sair ödenekler
Simdi anlasildi Kib-Tek'de calisan, duz lise mezunu, anadan babadan bir mali olmayan, hic bir meslegi olmayan, tornavida tutmayi bile bilmeyen bir kisinin nasil 220 m² havuzlu bir villaya, son model bir jeepe sahip olmasinin, 3 aksamda bir meyhanelerde kafa cekmesi, yilda bir kac kez yurtici ve disi tatillere gitmesi ile ovunmesinin nedenleri.. Yasasin sendikalar, yasasin KKTC...!