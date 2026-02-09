Maaşlar uçtu

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda 2026 yılı Ocak ayı itibariyle maaş giderleri ve ek ödemeler aylık 300 milyon TL’yi aşmaya başladı. Ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayan AKSA’ya her ay ortalama 450 milyon TL ödeme yapan Kıb-Tek’te, artan maliyetler kurumu ciddi bir yük altına soktu. Ana maaşlara eklenen çok sayıda tahsisat, risk ve görev ödeneği nedeniyle personel gelirlerinin katlanırken, Kıb-Tek’in genel müdürünün ve ilk 50 personelin maaşı milletvekillerin maaşını geçti.

Maaşlar astronomik

Elde edilen bilgilere göre; Kurum’da 2026 Ocak ayı itibarı ile maaşlar 300 milyon TL’nin üzerine çıktı. Ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 50’sini üreten AKSA’ya da ortalama ayda 450 milyon TL ödeyen Kıb-Tek’te Genel Müdür maaşı 550 bin TL bin TL’ye yükseldi. Diğer mevkilerde görev yapan ilk 50 personelin maaşı kişi başı 407 bin TL’ye ulaştı.

Ana maaşlara ek ücretler de ekleniyor

Ancak ana maaşlara tahsisat ve risk ödemeleri de eklenince maliyetler daha da yükseliyor.

Ek ödemelerle genel müdür maaşı 592 bin TL yani 10 bin Sterline, ilk 50 personelin ise 474 bin TL yani 8 bin Sterline çıkıyor.

Rakamlara bakıldığında; genel müdür maaşı, 414 bin TL yani 7 bin Sterlin alan milletvekillerinin maaşını geçiyor, personelin maaşı ise milletvekillerinin maaşıyla yarışıyor.

Her çalışana yüzde 18 ek tahsisat ödeneği

Kurumda, her 100 bin TL maaşa, 18 bin TL ek tahsisat ödeneği veriliyor.

Böylece 100 bin TL maaş alan bir mühendisin ücretine 18 bin TL de ek tahsisat ekleniyor.

Aylık 200 bin TL’nin üzerinde maaş alan kurum çalışanlarının ücretleri de yüzde 18 ek tahsisatla 300 bin TL’ye ulaşıyor.

Ayrıca toplu iş sözleşmesi kapsamında görev yerine bakılmaksızın her çalışana 13 bin TL üzerinde aile yardımı adı altında ek bir ödeme daha yapılıyor.

Her yıl en az iki kez hayat pahalılığı oranında artırılan aile yardımından örneğin birbiri ile evli kurum çalışanları iki kez faydalanıyor.

Sair ödenekler de var

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında ödenen çeşitli ek tahsilatlara “sair ödenekler” adı altında devam ediliyor.

Sair ödenekler kalemi altında personele görev yaptığı alanlara bakılarak, görev riskine göre 70 bin TL’ye kadar yükselen “sair ödenek” veriliyor.

Ayrıca kurumda yetkili konumda bulunan kişilere de “kişisel ödenek” adı altında 7 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen bir rakam ödeniyor.

Kıb- Tek içerisinde farklı alanlarda çalışan personele görevlerine göre de ek ödenekler veriyor.

Örneğin, sekretere, sekreterlik yaptığı için ek ödenek veriliyor. Bunu da “yıpranma payı” adı altında yapıyor.

Kuruma “santral operatörü” olarak istihdam edilen çalışanlara “santral gürültüsü” gerekçe gösterilerek yıpranma payı ödeniyor.

Şoförlük yaptığı için vardiya çalışanları “vardiya ödeneği “gibi ödeneklerle zaten yapmakla yükümlü oldukları görev ve sorumluluk alanında ek ödenekler alıyor.

Maaşlar katlanıyor, maliyetler artıyor

Ek tahsilatlar, risk ödenekleri, yolluklar derken, kurum çalışanları maaş ve ek mesailerine ek olarak ciddi oranda ekstra gelirler elde ediyor.

Enerji maliyetlerinin büyük yer tuttuğu ülke ekonomisinde enerji fiyatlarının yükselmesinde maaşların değil, amacı ödemelerin önemli bir yer tuttuğu görülüyor.

Bu arada kurumdan elde edilen bilgilere göre personel arasında bir ölçme değerlendirme sistemi de yok.

Kurumda istihdam edilen herkes, maaş ve ek mesai yanında, yüzde 18 ek tahsisat, aile yardımı ve K değeri ödemelerinden faydalanıyor.

Ayrıca görev ve sorumluluk alanlarına göre aldıkları ödenekler de her yıl hayat pahalılığı oranında artmaya devam ediyor.

Eğitimine, diplomasına, yeterliliğine bakılmaksızın tüm personel ilgili ödemelerden faydalanıyor.

Kurumda ek ödemeler

Yüzde 18 tahsisat ödeneği

Aile yardımı ödeneği

K değeri ödeneği

47/2010 ek tahsisat ödeneği

47/2010 ek mesai tahsisatı ödeneği

Vardiya sorumluluk ödeneği

Vardiya tahsisatı ödeneği

Bakım ödeneği

Dizel bakım ödeneği

Gürültü ödeneği

Dizel gürültü ödeneği

Çağrı merkezi gürültü ödeneği

Arazi ödeneği

Müstehlik, tesisat kontrol ve planlama teknisyeni ödeneği

Nöbetçi mühendis ödeneği

Nöbetçi teknisyen ödeneği

Sistem kontrol nöbetçi tahsisat ödeneği

Baş mühendis ödeneği ve kişisel ödenek

Sekreterlik ödeneği

Vezne ödeneği

SOT ödeneği

Teşvik tahsisatı ödeneği

Bayram ödeneği

1. derece iş riski ödeneği

11. derece iş riski ödeneği

Araç sürüş ödeneği

Ağır araç ve kompansatör ödeneği

Nöbetçi teknisyen ve şoför ödeneği

Santrallar vardiya iş riski ödeneği

Oncall ödeneği

132 kV ve 66 kV ödeneği

Call center, SCADA ve Ercan vardiya ödeneği

Yolluk ödeneği

Yemek parası ödeneği

Doğum yardımı ödeneği

Nakil ve yerleşme ödeneği

Sair dışındaki tahsisatlar ödeneği

Sair ödenekler