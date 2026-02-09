‘Pistonla başını ezeceğim’

Lefkoşa’da 46 yaşındaki kız arkadaşının elinden zorla aldığı cep telefonunu kırdığı, boğazını sıktığı, dudağını ısırdığı ve hem onu hem de çocuğunu öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen 39 yaşındaki A.H.A. şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı, “şiddet kullanma tehdidi, kasti hasar ve cid-di darp” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının sevgilisini darp edip telefonunu kırdıktan sonra “Eğer şikayetçi olursan bu pistonla önce çocuğunun başını ezeceğim sonra da seni öldüreceğim” diyerek, tehditte bulunduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 5 Şubat 2026 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lef-koşa’da bulunan ikametgâhının salon kısmı içerisinde arkadaşıyla konuştuğu gerekçesiyle sevgi-lisi olan M.E.’nin (K-46) başparmağını büküp, elinden cep telefonunu zorla aldığını ve yere fırlatarak hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis memuru; zanlının devamla sağ eliyle sev-gilisinin boğazını sıktığını, ayrıca dudağını ısırmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının kız arkadaşına hitaben “Eğer şikayetçi olursan bu piston ile önce çocu-ğunun başını ezeceğim sonra da seni öldüreceğim” şeklinde sözler sarf etmek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Polis, şikâyetin 6 Şubat 2026 tarihin-de yapıldığını, M.E.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ve meseleyle ilgili doktor raporunun temin edildiğini kaydetti. Polis ayrıca, zanlı A.H.A.’nın 7 Şubat 2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru; soruşturmanın halen devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade ederek, zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.