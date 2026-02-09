Yine sürat

Polis, 5 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı. Trafikteki denetimlerde toplam 10 bin 137 araç sürücüsü kontrol edilirken, bin 643 sürücü aleyhine yasal işlem yapıldı. 168 araç da trafikten men edildi. Sürat, yine ilk sıradaki trafik suçu oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında önceki geceden dün sabahın ilk saatlerine kadar eş zamanlı yapılan asayiş denetimlerinde eğlence mekanları, alkollü içki satan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları, pansiyonlar, oteller, marketler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Lefkoşa bölgesindeki mekan kapatma saatine uymayan bir bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başla-tıldı.

Öte yandan Lefkoşa bölgesinde 4 bin 592 araç sürücüsü kontrol edilirken, 603 sürücüye yasal işlem yapıldı. 62 araç da trafikten men edildi.

Gazimağusa’daki asayiş operasyonunda ikamet izinsiz 3 kişi tutuklandı. Trafik ekipleri ise bin 24 sürü-cüyü kontrol ederken, 303 sürücü aleyhine yasal işlem yaptı. 3 araç ise trafikten men edildi.

Girne bölgesindeki asayiş operasyonunda ise ikamet izinsiz 7 kişi tutuklandı. Mekan kapatma saatine uymayan 3 eğlence mekanı işletmecisi ile müzik izninde belirtilen bitiş saatine uymayan 2 eğlence me-kanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan trafikte bin 781 araç sürücüsü kontrol edilirken, 270 sürücü aleyhine yasal işlem yapıldı. 45 araç da trafikten men edildi.

Güzelyurt’taki asayiş operasyonunda olumsuzluk tespit edilmezken, trafikte 685 araç kontrol edildi, 93 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 2 araç da trafikten men edildi.

İskele’de ise ülkede ikamet izinsiz yaşadığı belirlenen 2 kişi tutuklandı. Trafikte 2 bin 55 sürücü kontrol edilirken, 374 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 56 araç da trafikten men edildi.

5 ilçede tespit edilen suçlar

Süratli araç kullanmak 750

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 133

Muayenesiz araç kullanmak 82

Trafik levha ve işaretlerine uymamak 78

Sigortasız araç kullanmak 37

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 37

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 28

Aracın ışık kurallarına uymamak 24

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 14,

Aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 7,

Sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak 5,

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 3,

Diğer trafik suçları 445.

