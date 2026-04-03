Alkollü sürücülere ceza yazıldı

Yeniboğaziçi, Lefkoşa ve Gönyeli çemberinde meydana gelen 4 trafik kazasında 2 yaya yaralandı, alkollü iki kişiye yasal işlem yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; 89 miligram alkollü olan Mustafa Palu (E-37), yönetimindeki AA 840L plakalı araçla Yeniboğaziçi’nde dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki VZ 981 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

AA 840L plakalı araç sürücüsü Mustafa Palu aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, Vedat Aydın (E-22) yönetimindeki 34 KMT 532 plakalı motosikletle dikkatsizce seyrettiği sırada, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Özkan Öke’ye (E-67) çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ bacağında kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa’da, sürücü Türker Heper (E-83), yönetimindeki LV 996 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada bir otopark girişine geldiğinde, o esnada yolun solunda duran yaya Mustafa Dayı’ya (E-77) çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Gönyeli çemberinde, 85 miligram alkollü olan Mehmet Yaman (E-32), yönetimindeki ZP 629 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, kaldırım taşlarına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Mehmet Yaman aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

