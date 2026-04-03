Bu sorun çözülmeli

Abdullah SUİÇMEZ

Tüp gaz tedarikinde yaşanan sıkıntı, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başladı.

Tüp gaz temininde gecikmeler yaşanması, özellikle evlerde ve küçük işletmelerde ciddi mağduriyetlere yol açtı.

İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar market market dolaşmalarına rağmen tüp bulamadıklarını belirtirken, çareyi bayilere gitmekte buldu. Ancak bayilere yönelen vatandaşların önemli bir kısmı burada da tüp bulamadı.

Bayilerde stoklar hızla tükenirken, sektör temsilcileri, sorunun tedarik zincirindeki aksaklıklardan kaynaklandığını belirtti. Tüp gaz bayileri, tüp gazda yaşanan sorunun çözümü için yetkililerden adım atmasını beklediklerini söyledi.

Ne dediler…?

Ali Mıstıkoğlu

“Perakende satışını hiç kapatmadık. Elinde boş tüpü olanlar gelip istedikleri sayıda tüp alabilirler. Ancak piyasada tüp gaz sıkıntısı vardır.”

Ahmet Çalışkanlar

“Kötü bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar çok sıkıntılar yaşıyor. Halkın yaşadığı sıkıntıları aktaran Diyalog’a çok teşekkür ederiz.”

Seval Akayoğlu

“Elimizdeki tüm tüpleri sattık. Tüm gün yeni tüp bekledik ve kısıtlı sayıda tüp getirdiler. 100 tüp verildi ve biz de zor durumda kaldık.”