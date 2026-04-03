Tümü teminatla serbest

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da iki grup arasında çıkan kavganın ardından tutuklanan A.G. (E-21), K.İ. (E-21), H.M. (E-19), S.T. (E-18), O.Y. (E-23), H.T. (E-20), A.H. (E-), Y.D. (E-32), Y.İ. (E-25), B.S. (E-25) ve A.A.B. (E-25) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 27 Mart tarihinde saat 03.15 sıralarında Kalkanlı’da Sarmaşık Sokak üzerinde meydana gelen kavganın, A.G., K.İ., H.M., S.T., O.Y., H.T., A.H. ve Y.D.’nin bir taraf üniversite öğrencileri A.F.A., Y.İ., B.S., A.A.B. ve E.C.K.’nin diğer taraf olarak katıldığı iki grup arasında gerçekleştiğini bildirdi. Olay sırasında tarafların elleri ve ayaklarıyla birbirlerine vurduklarını, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiklerini ve uygunsuz tavır sergilediklerini belirten polis, kavga esnasında Y.İ.’nin ciddi şekilde darp edildiğini ifade etti.

Polis, zanlıların Y.İ.’yi yere düşürdükten sonra ayaklarıyla tekmeleyerek burnunun kırılmasına yol açtıklarını belirtti. Polis memuru; olayın 28 Mart’ta bildirildiğini aynı gün 11 zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında güvenlik kameralarının incelendiğini, ifadeler temin ettiklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, kişi başı 30 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.