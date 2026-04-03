Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da ihbar üzerine düzenlenen operasyonda iki çeşit uyuşturucuyla yakalanan M.K. (E-38) dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan aldığını söylediği açıklandı. Zanlının uyuşturucu suçlarından birçok sabıkası olduğu belirtilirken, tutuklu yargılanması talep edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 25 Mart 2026 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu ve satışını yaptığı yönünde bilgi aldıklarını, aynı gün Lefkoşa’daki ikametgâhına gidildiğini söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki araçtan inerek evinin bahçe duvarı yanında bulunan bir taşın altından bir cisim alıp yeniden aracına binmek üzereyken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının makul şüphe üzerine tutuklandığını; söz konusu taşın altından alınan maddenin yapılan kontrolde 7 ayrı paket halinde toplam yaklaşık 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada ise yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu madde tartımında kullanıldığına inanılan hassas terazi bulunduğunu ifade etti. Polis, ayrıca zanlının ikametgâhının garaj kısmında yapılan aramada yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru; zanlının gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 800 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’tan temin ettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2025 yılı Ekim ayında uyuşturucu suçundan denetimli serbestlikten yararlandıktan sonra aynı yıl Şubat ayında kokainle yakalandığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucu suçlarından birçok sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

