Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Eniz Akşahin (Boğaziçi Muhtarı)

“Kıbrıs sorununun bir çözüme ulaşacağına inanmıyorum. En güvendiğim kurum Diyalog Medya Grubu’dur, başka da güvendiğim kurum yoktur. Kişilerde ise en güvendiğim isim sadece Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Turgay Özersoy (Lefke)

“Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması konusunda umudum yoktur. En güvendiğim kurumlarda başta Diyalog Medya, Polis ve Sivil Savunmadır. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar başta olmak üzere, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban da en güvendiğim isimlerdir.”

Sedat Aşan (Bademliköy-Lefke)

“Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması konusunda umudum yoktur ama isterlerse çözerler zaten. En güvendiğim kurumlar Diyalog Medya ve Sivil Savunmadır başka kurum yoktur. En güvendiğim kişiler de Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Özgür Kaçmaz (Lefke- Taşpınar)

“Kıbrıs sorununun çözüme ulaşmasını tabi ki isterim ama bir yandan da umudum yoktur. Ülkede en güvendiğim kurumlar Diyalog Medya, Yargı ve Cumhurbaşkanlığı’dır. Dolayısı ile Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman en güvendiğim üç isimdir.”

Kamil Şenocaklı (Değirmenlik-Erdemli)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum, 50 yıldır çözülemedi, inancım yoktur çözüme dair. Türk askeri adada güvenliğimizi sağlamıştır zaten hiçbir sorun da yoktur. Ülkede en güvendiğim kurumlar arasında sayabileceğim Yargı, Polis ve Anayasa Mahkemesi’dir. Kişilerde ise Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Adliye Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Muhiddin Miralay (Gaziköy-Değirmenlik)

“Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması konusunda umudum yoktur, çözüleceğine inanmıyorum. En çok güvendiğim kurumların başında Diyalog Medya gelirken, Polise ve Sivil Savunmaya da güveniyorum. Kişilerde ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Diyar ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Cemal Gürsel Osmanoğlu (Değirmenlik -Kırıkkale)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum, umudum yoktur. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne Polise ve Sivil Savunmaya güveniyorum. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban en güvendiğim isimlerdir.”

Soner Göymen (Değirmenlik- Meriç)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum. 50 yıldır çözülemedi ama çözülmesini isterim. En çok güvendiğim kurumların başında Diyalog Medya gelirken, Polise ve Sivil Savunmaya da güveniyorum. Kişilerde ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Mehmet Eyici (Değirmenlik- Yeniceköy)

“Kıbrıs sorununun çözüme ulaşmasını tabi ki isterim, çözüleceğine dair umudum vardır. Ülkede en çok Polise, Askere ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne güveniyorum. Güvendiğim isimler Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

Ali Emir (Değirmenlik- Yiğitler)

“Kıbrıs sorununun çözülmesi mümkün değil denecek kadar çok zordur. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi başta olmakla birlikte, Cumhurbaşkanlığı’na ve Askerimize de güvenirim. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü en güvendiğim insanlardır.”

Ahmet Kolcu (Güzelyurt- İsmetpaşa)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum, umudum yoktur bu konuda. Ülkede en çok Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, Polisimize ve Sivil Savunmaya güveniyorum. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban en güvendiğim isimlerdir.”

Ayşe Korol (Türkmenköy)

“Kıbrıs sorununun çözülmesini istiyorum. Allah bize bir daha savaşı göstermesin bir an önce çözülsün istiyorum. Ülkede en çok Diyalog Medya’ya, Askerimize ve Polise güveniyorum. En çok güvendiğim isimler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Kemal Kısaoğlu (Güzelyurt- Kalkanlı)

“Kıbrıs sorununun çözüme ulaşmasını tabi ki isterim, çözüleceğine dair umudum vardır ama yakın zamanda çözüleceğini düşünmüyorum. Ülkede en çok Diyalog Medya’ya, Askerimize ve Mahkemelerimize güveniyorum. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ise en güvendiğim kişilerdir.”

Taksim Çörekçioğlu (Lefkoşa-Ayyıldız Mahallesi)

“67 yaşındayım, bir 67 yıl daha yaşasam da o kadar yıl geçse yine de çözüm falan olmaz, hiç inancım yoktur. Kuzey Kıbrıs’ta en güvendiğim resmi kuruluşlar; Polis, Sivil Savunma ve Askerimizdir. Kişilerde en çok güvendiklerim; Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”