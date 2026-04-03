En ucuz meyve

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’nın Otobüs Terminali’nde her Perşembe kurulan açık pazarda, mandalina ve portakal 50 TL’ye satıldı. Pazarın en pahalı ürünü ise 280 TL’ye kadar çıkan acı biber oldu. Çilek 200 TL, kivi 180 TL, salatalık ve domates 130 TL’den satışa sunuldu. Patlıcan ve soğan 120 TL, fasulye 250 TL ve bezelye 100 TL’den alıcı buldu. Elma 120 TL, muz 100 TL, karpuz 120 TL, nar 120 TL ve bakla 100 TL olarak tezgâhlarda yer aldı. Havuç fiyatı 50 TL, kabak ise 100 TL’den satışa sunuldu.
Fiyatların genel olarak yüksek seyretmesine rağmen mandalina ve portakalın uygun fiyatla satışa sunulması, vatandaşın pazarda en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı. Özellikle düşük bütçeyle alışveriş yapmak isteyenler için bu iki meyve önemli bir seçenek oluşturdu.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Çilek: 200 TL
Patates: 40 TL
Patlıcan: 120 TL
Soğan: 120 TL
Bakla: 100 TL
Mandalina: 50 TL
Maydanoz: 30 TL
Yeşil biber: 150 TL
Acı biber: 280 TL
Portakal: 50 TL
Salatalık: 130 TL
Domates: 130 TL
Elma: 120 TL
Kivi: 180 TL
Muz: 100 TL
Karpuz: 120 TL
Havuç: 50 TL
Bezelye: 100 TL
Sarma: 50 TL
Enginar: 40 TL
Sarımsak: 20 TL
Kabak: 100 TL
Nar: 120 TL
Fasulye: 250 TL