En ucuz meyve

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Otobüs Terminali’nde her Perşembe kurulan açık pazarda, mandalina ve portakal 50 TL’ye satıldı. Pazarın en pahalı ürünü ise 280 TL’ye kadar çıkan acı biber oldu. Çilek 200 TL, kivi 180 TL, salatalık ve domates 130 TL’den satışa sunuldu. Patlıcan ve soğan 120 TL, fasulye 250 TL ve bezelye 100 TL’den alıcı buldu. Elma 120 TL, muz 100 TL, karpuz 120 TL, nar 120 TL ve bakla 100 TL olarak tezgâhlarda yer aldı. Havuç fiyatı 50 TL, kabak ise 100 TL’den satışa sunuldu.

Fiyatların genel olarak yüksek seyretmesine rağmen mandalina ve portakalın uygun fiyatla satışa sunulması, vatandaşın pazarda en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı. Özellikle düşük bütçeyle alışveriş yapmak isteyenler için bu iki meyve önemli bir seçenek oluşturdu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 200 TL

Patates: 40 TL

Patlıcan: 120 TL

Soğan: 120 TL

Bakla: 100 TL

Mandalina: 50 TL

Maydanoz: 30 TL

Yeşil biber: 150 TL

Acı biber: 280 TL

Portakal: 50 TL

Salatalık: 130 TL

Domates: 130 TL

Elma: 120 TL

Kivi: 180 TL

Muz: 100 TL

Karpuz: 120 TL

Havuç: 50 TL

Bezelye: 100 TL

Sarma: 50 TL

Enginar: 40 TL

Sarımsak: 20 TL

Kabak: 100 TL

Nar: 120 TL

Fasulye: 250 TL