Ana neden ucuzluk

Ege kıyılarındaki limanlardan yapılan 9 bin 277 gemi seferiyle geçtiğimiz yıl içinde bir milyon 119 bin 472 Türk vatandaşının Yunan adalarına seyahat ettiği öğrenildi.

Türk turistlerin Yunan adalarını tercih etmesiyle ilgili olarak yapılan araştırmada fiyatların ucuz olması ön plana çıktı.

Yunan adalarına giden Türk turistler, yemeklerin ve eğlencenin ucuz olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl içinde Kuzey Kıbrıs’a gelen Türk turistlerin sayısı tam olarak bilinmiyor.

Turizm Bakanlığı istatistiklerinde sadece adaya giriş yapan yolcuların sayısı yer alıyor ve bu sayı 2 milyon 233 bin olarak veriliyor.

Verilere göre Kuzey Kıbrıs’a gelen yolcu sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 19,7 oranında artmış olduğu görülüyor.

Ülkeye giriş yapan yolcular arasında adada sürekli ikamet edenler, çalışma izinliler de bulunuyor.

Yunan adalarına akın oldu

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre; 2025 yılında Bodrum, Çeşme, Marmaris, Ayvalık, Kuşadası, Fethiye, Kaş, Dikili ve İzmir limanlarından Yunanistan'ın Ege kıyılarındaki adalara ulaşımı sağlayan gemiler toplam 18 bin 680 sefer yaptı.

Bu seferlerde adaya giden ve Türkiye’ye dönen yolcu sayısı, 2 milyon 253 bin 513 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den yapılan 9 bin 277 gemi seferi ile bir milyon 119 bin 472 yolcu İstanköy, Sakız, Rodos, Sisam, Midilli, Meis, İleryoz ve Batnoz adalarına seyahat yaptı.

Ağustos’ta gidişler arttı

Yunan adalarına seyahatlerde yolcu sayısı en fazla ağustosta gerçekleşti.

Temmuzda 233 bin 44, ağustosta 280 bin 693, eylülde 188 bin 515 yolcu Türkiye'den Yunan adalarına gitti.

Yunan adalarına seyahat tercihinde ilk sırada İstanköy yer aldı. Bodrum'dan 347 bin 302 turist İstanköy'ü gezdi.

İstanköy'ün ardından Yunan adalarını gezen Türk turistlerin tercihi, Sakız Adası oldu.

Sakız Adası'na Çeşme'den 192 bin 333 yolcu, Rodos'a ise Marmaris'ten 167 bin 888, Fethiye'den 52 bin 981 yolcu gitti.

Midilli'ye Ayvalık'tan 127 bin 963, Dikili'den 13 bin 537, İzmir’den ise 3 bin 554 turist gitti. Sisam'ı Kuşadası'ndan 118 bin 871, Çeşme'den 30 bin 414 yolcu gezdi. Kaş'tan Meis Adası'na 43 bin 291, Bodrum'dan İleryoz Adası'na 18 bin 550, Kuşadası'ndan Batnoz Adası'na 2 bin 788 yolcu gitti.

İki ana etken: Pahalılık ve vize kolaylığı

Verilere göre; Türkiye'den Yunan adalarına giden yolcu sayısı 2024'te bir milyon 153 bin 727, 2023'te 804 bin 776, 2022'de 416 bin 85 olarak kayıtlara geçmişti. 2025 yılında adalara giden yolcu sayısının 2 milyon 253 bin 513’e çıkmasındaki en büyük etkenin pahalılık olduğu belirtildi.

İkinci etkenin ise Türk turistlerin Yunan adalarına seyahatlerinde büyük kolaylık sağlayan kapıda vize uygulamasının 1 Nisan 2024’te hayata geçirilmesi oldu. Kapıda vize sistemi Nisan 2026’ya kadar uzatılırken, Türk vatandaşları Sakız, Midilli, Rodos, Kos, Samos gibi 12 Yunan adasına kısa süreli ziyaretler gerçekleştirebiliyor. Program, bir ila 7 gün arasında konaklamaya izin veriyor ve turistik seyahatleri oldukça kolaylaştırıyor.