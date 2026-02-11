Sorgulanıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.

Olayda kullanılan motosikletin İncirli köyünden alıp, Alayköy çemberine bırakan iki şahıstan biri olan M.A.B. (E-49) dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aranan zanlının önceki gün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının Lefkoşa’da meydana gelen “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı A.K.’nin 6 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlediğini anımsattı.

Polis memuru; zanlının galeriye yönelik 6 el ateş açtığını, olay sırasında Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını belirtti.

Polis, meydana gelen olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu 22 Ocak 2026’da olayda kullanılan motosikleti Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getiren A.D., H.B.E.’nin tespit edildiğini belirtti.

Polis, 23 Ocak’ta ise motosikleti Alayköy çemberine Mercedes vito araçla bırakan iki kişiden biri olan E.Y.’nin yakalandığını anımsattı.

Polis, motosikletin güneyden getirilmesine, İncirli köyüne bırakılmasına yardım eden n B.A.’nın ise 29 Ocak’ta Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturma kapsamında tutuklanan 6 zanlından 3’ünün cezaevine gönderildiğini, 3’ünün ise teminatla serbest kaldığını anımsattı.

Polis memuru; zanlı E.Y. ile birlikte motosikleti İnönü köyünden alıp, Alayköy çemberine bırakan ve bu nedenle aranan şahıs olan M.A.B.’nin ise 9 Şubat 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

