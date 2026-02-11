Araçta 2 makas bulundu

Trafik levha ve işaretine uymadan Lefkoşa-Güzelyurt anayoluna giriş yapan sürücü B.H.P.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, uyuşturucu testi de pozitif çıktı.

Zanlının aracında yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet naylon poşet, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan sigara sarma kağıdı ve iki adet makas bulundu. Tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebiy-le mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek süre temin edilirken, duruşmada olgular akta-rıldı.

Polis, 9 Şubat 2026 tarihinde saat 18.45 Gönyeli’de devriye gezen ekiplerin, GE 685 plakalı aracın tek yön olan Cebeci Sokak’tan trafik işaret ve levhalarına aykırı şekilde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’na giriş yapmaya çalıştığını tespit ettiklerini aktardı.

Polis, yapılan evrak kontrolünde zanlının sürüş ehliyeti bulunmadığının belirlendiğini söyledi. Zanlının şüpheli hal ve hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yapıldığını belirten polis, torpido gözünde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk bir adet naylon poşet ile uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan Exodus Rolls marka sarma kağıdının bulunduğunu kaydetti. Polis ayrıca, sağ ön kapı cebi içerisinde Stainless marka bir adet makas ile sağ ön koltuk yan kısmında mavi saplı Adel marka bir adet makasın bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlıya olay yerinde uyuşturucu test cihazı ile yapılan test sonucunda Cannabis testinin pozitif çıktığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak aleyhinde soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının kan örneği vermediğini, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini belirterek, ek süre talep etti.