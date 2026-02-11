5 zanlı cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Balalan Balıkçı Barınağı bölgesinde düzenlenen Sahil Kalkanı Operasyonu’nda 40 milyon TL değerinde sigara kaçakçılığı yaptıkları tespit edilerek tutuklanan H.K.(E-31), Z.B.(E-21), G.E.(E-21), S.C.(E-28), A.B.(E-55), İ.Ş.(E-50), M.K.(E-41), F.M.(E-20), M.A.(E-35), M.G.G.(E-55) ve İ.Ç.(E-50) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Türkiye’ye götürülmek üzere 12 bin 500 karton elektronik sigara tütünü ile 500 karton sigarayı tekne-ye yüklerken yakalanan 11 zanlıdan 5’i cezaevine gönderilirken, 6’sı tutuksuz yargılanmak üzere temi-natla serbest bırakıldı.

Özel Soruşturma Şube Amirliği Ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların bağlantıları-nın araştırıldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 4 Şubat saat 20.15’te, Balalan Sahili’nde gerçekleştirilen operas-yonda, Türkiye’den botla gelen İ.Ç. ve M.G.’nin, diğer zanlılarla kıyıda buluştuktan sonra, Mercedes Van araç içerisinde bulunan 12 bin 500 karton elektronik sigara ve 500 karton sigarayı tekneye yük-lerken suçüstü tespit edildiklerini açıkladı. Polis, yapılan araştırmada M.G.G. ile İ.Ç.’nin kullanımların-daki tekneye ile onaylanmış liman olmayan Balalan Balıkçı Barınağı bölgesindeki deniz sahilinden kara-ya çıktıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, yasal statüleri olmayan İ.Ç., M.G., İ.Ş., M.A. ve M.K.’nin cezaevine gönderilmesini, diğer zanlıların ise uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, İ.Ç., M.G., İ.Ş., M.A. ve M.K.’nin, bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderil-mesine, diğer zanlıların ise teminat şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.