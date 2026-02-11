‘Seçime hazırız’

Melis GÜNEL

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçe Başkanı ve Avukat Ayşe Öztabay, tv2020’de ya-yınlanan Cemre Akar’ın ‘360 Derece’ adlı programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıt-ladı. Öztabay, gümbür gümbür gelen bir TDP var mesajı verdi, bugün bile seçime hazır oldukla-rını söyledi. “Aklı başında olan, temiz ve mazisinde kiri olmayan bir TDP geliyor” ifadelerini kullanan Ayşe Öztabay, güçlü sinyaller verdi.

Avukat Ayşe Öztabay; Ceza Yasası, Bilişim Suçları Yasası ve Ceza Muhakemeleri Değişiklik Yasa tasarıları hakkında da değerlendirmelerde bulunarak “Bizim hukuk sistemimiz kimseninkine benzemez. Suç oluşmaması için dizayn edilen bir sistemdir. Biz hukukla oynarken dikkatli olun deriz. Yapılan değişikliklerin topluma uymama ihtimali var” şeklinde konuştu. Yapılmak istenile-nin dayatmadan ibaret olduğunu savunan Öztabay, TDP olarak susmayacakların altını çizdi. Biri-lerini susturmaya çalışırken birilerininse elinden tutulduğunu öne atan Ayşe Öztabay, “Değişik ifadelerle altı doldurulmayan muğlak noktalar var, oysaki hukuk yoruma açık olamaz. Yoruma açık olursa vay halimize” dedi.

Yaşananların ve yapılmaya çalışılanların iktidar tarafından siyasi malzeme haline getirildiğini iddia eden Öztabay konuyla ilgili son olarak makul çerçevede anlaşılabilir olacak ifadeler kulla-nılması gerektiğinin altını çizdi.

“14 bin oy yanmıştı”

Öte yandan, karma oyla ilgili de kısa bir değerlendirme bulunan Toplumcu Demokrasi Partisi Girne İlçe Başkanı ve Avukat Ayşe Öztabay, geçmişten örnekler vererek nasıl kullanılacağı anla-şılmadığı için 14 bin oyun yandığını hatırlattı.



Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026, 10:38