Analiz yapılacak

Ülkeye giriş yaptığı esnada Ercan Havalimanı’nda valizinde yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü, plastik kap, plastik pipet ve metal kutu bulunarak tutuklanan D.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 3 gündür polis hücresinde tutulan zanlı hakkında 7 gün ek tutuklama kararı alındı.

Polis memuru; 25 Eylül 2026 tarihinde saat 16.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, D.A.’nın yolcu çıkış kısmında bulunan Kale-8 olarak bilinen X-Ray cihazında valizinin kontrol edildiğini söyledi.

Yapılan kontrolün ardından zanlının valizinde arama gerçekleştirildiğini belirten polis, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan Hornet marka metal öğütücü bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru; ayrıca içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik pembe renkli küçük kap, yeşil renkli plastik pipet ve üzeri desenli metal kutunun da bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, alınan emarelerin analize gönderildiğini ve analiz sonuçlarının beklendiğini ifade etti.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

