Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan Polonya uyruklu A.W.M.(E-28) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Aracında 10 paket halinde yaklaşık 600 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu ele geçirilen zanlının, maddeyi Güney Kıbrıs’tan 500 Euro karşılığında Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini itiraf ettiği açıklandı. Hakkında 7 gün ek tutuklama emri alınan zanlı ise mahkemede yaptığı savunmada polise bilgi veremeyeceğini söyledi. Zanlı, “Onlar çok tehlikeli, konuşursam ailem ve ben tehlikeye gireriz” dedi.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlı A.W.M.’nin 25 Eylül 2026 tarihinde saat 11.10 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edildiğini söyledi.

Polis, Güney Kıbrıs’tan yaşayan zanlının kullanımında bulunan araçta yapılan kontrolde 10 paket halinde yaklaşık 600 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını aktaran polis, izahat istendiğinde A.W.M.’nin uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan bir konumdan aldığını ve Kuzey Kıbrıs’ta başka bir konuma bırakmak amacıyla 500 Euro karşılığında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise polise bir şey anlatmayacağını, anlatırsa ailesinin ve kendisinin tehlikeye gireceğini iddia ederek, “Onlar çok tehlikeli insanlar” dedi.

Mahkeme; zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.