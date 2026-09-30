Sürücü tutuklandı

Ömer KADİROĞLU
Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos mevkiinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Zülfikar Suphi Elmas olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan salon araç sürücüsü Filistin uyruklu Montaser M.Y. Amro tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
Polis açıklamasına göre kaza, saat 21.45 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos mevkiinde meydana geldi.
Montaser M.Y. Amro yönetimindeki UZ 311 plakalı salon araçla çift şeritli yolun sağ şeridinde Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Zülfikar Suphi Elmas (E-30) yönetimindeki YF 886 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın, önündeki trafiğin yavaşlaması nedeniyle motosikletin yavaşladığı sırada meydana geldiği belirtildi.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zülfikar Suphi Elmas olay yerinde yaşamını yitirdi.
UZ 311 plakalı araç sürücüsü Montaser M.Y. Amro tutuklanırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.